جوبا تقول إن العقوبات الأميركية تعرقل محادثات السلام

أديس أبابا 26 مايو 2018 ـ قال سفير جنوب السودان لدى إثيوبيا والاتحاد الأفريقي جيمس مورجان، السبت، إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على حكومته تشجع المتمردين على التوقف عن محادثات السلام.
- منتدى تنشيط السلام رفيع المستوى في قاعة الاتحاد الأفريقي بأديس بابا
ولفت الى أن الحظر على الأسلحة والعقوبات الفردية المفروضة على بعض المسؤولين الحكوميين أخرت إحراز تقدم في عملية السلام، منوها في الوقت ذاته الى أن حكومة جوبا مستعدة لقبول مقترحات السلام بما يتماشى مع العملية الدستورية في البلاد.
وأكد المسؤول الحكومي أن بلاده مستعدة لتقبل أي مقترحات قادرة على ردم الهوة بينها والمتمردين.
وفي مقابلة مع (صوت أمريكا) الأسبوع الماضي، قال مدير مكتب المبعوث الأميركي الخاص لجنوب السودان براين شوكان إن الخطط جارية لفرض عقوبات على الأفراد الذين يُعتقد أنهم يعطلون عملية السلام.
وتابع قائلا: "اتخذنا مقاربة باستخدام العقوبات حيث نرغب في ممارسة الضغط ومحاسبة معرقلي عملية السلام في جنوب السودان".
واختتمت الأحزاب المتنافسة في جنوب السودان الثلاثاء المرحلة الثانية من منتدى إعادة تنشيط السلام رفيع المستوى دون التوصل إلى اتفاق بشأن تنفيذ ترتيبات الحكم والقضايا الأمنية.
وانزلق جنوب السودان في حرب أهلية في ديسمبر 2013 بعد نزاع سياسي بين الرئيس سلفا كير ونائبه السابق رياك مشار، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد الملايين.
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