جوبا تقول إن القوة الإقليمية تحولت إلى قوة لجلب المياه فقط

جوبا 24 يناير 2018 ـ قالت حكومة جنوب السودان إن قوة الحماية الإقليمية التي كان نشرها سببا لغضب وتهديدات المجتمع الدولي تحولت إلى قوة لجلب المياه، مشككة في هدف تفويضها الأساسي.

جنود صينيين في بعثة (يونميس) .. ( أ ف ب)

وانتقد وزير شؤون مجلس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية مارتن إيليا لومورو وجود قوة الحماية الإقليمية في جوبا، قائلا إنها لا تفعل شيئا في البلاد، مؤكدا أن القوة لم تفعل شيئا في البلاد بعد أن اعطت الحكومة الإذن بنشرها وبعد كثير من اللغط.

وقال لومورو "لقد هددونا بفرض حظر على الأسلحة وحظر السفر على الأفراد وتجميد الأموال والآن صامتون، سنذهب ونقول للهيئة الحكومية الدولية للتنمية (إيقاد) اما أن تمكِّن آلية مراقبة وقف اطلاق النار الانتقالية للعمل بشكل سليم أو استخدام قوة الحماية الاقليمية التي لا تفعل شيئا في البلاد" وأضاف "إنهم لا يفعلون شيئا، إنهم فقط يجلبون المياه".

وفي أغسطس 2016 وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بناءً على طلب من الإيقاد، على نشر قوة الحماية الإقليمية قوامها 4 آلاف فرد لتأمين جوبا في أعقاب تجدد الاشتباكات بين القوات الحكومية ومليشيا التمرد.

وتهدف القوة إلى حماية المدنيين من عمليات الاغتصاب الجماعي وغيرها من الانتهاكات التي شهدها القتال في يوليو 2016.

وتعزز القوة الإضافية قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والتي منتشرة بالفعل في البلاد التي تمزقها الحرب الأهلية.

ولفت وزير شؤون مجلس الوزراء في تصريحاته التي بثتها الإذاعة الحكومية الثلاثاء إلى أن قوة الحماية الإقليمية لم تنخرط إلا في جمع المياه والتسبب في الاختناقات المرورية في جوبا.

وشدد على ضرورة أن تكون قوة الحماية الإقليمية مفيدة في إحلال السلام في البلاد أو العودة وتسليم الدور إلى آلية وقف إطلاق النار وبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان لأنها لم تفعل ما يكفي غير العمل في مواقع حماية المدنيين.

وأكد الوزير مجددا الإدعاءات السابقة للحكومة من أن قوة الحماية الإقليمية تريد السيطرة على البلاد ويجب عليها مغادرة البلاد لأنها لا تفعل شيئا.