جوبا تقول إن تصريحات هايلي (حيلة) لتغيير النظام

جوبا 26 يناير 2018 ـ انتقدت حكومة جنوب السودان تصريحات المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي التي وصفت فيها الرئيس سلفا كير بالشريك "غير المناسب" في عملية السلام الجارية في البلاد.

سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي التقت الرئيس سلفا في جوبا ..صورة من ( أ ف ب)

وأدلت هايلي بهذه التصريحات خلال كلمة أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأربعاء.

وقال المستشار الرئاسي للشؤون الأمنية في حكومة جوبا توت كيو غاتلواك لـ "سودان تريبيون" الخميس، إن "هذه التصريحات مؤسفة، لكننا كدولة سنطالب بتوضيحات حول كيفية توصل السفيرة الأميركية الى نتيجة مفادها أن الحكومة شريك غير مناسب للسلام"، لافتا إلى إن هذه التصريحات مدفوعة بحيلة تغيير النظام.

وتابع "رسالة الحكومة هي مساعدتنا في العمل معا لإنهاء هذا الوضع. وتبذل الحكومة قصارى جهدها لتحسين الوضع والابتعاد عن تغيير النظام وهو ما تسعى إليه العناصر المناهضة للسلام وهذا ليس ما يريده الشعب".

وقالت الدبلوماسية الأميركية رفيعة المستوى إن واشنطن "تشعر بخيبة أمل" بسبب أداء حكومة جنوب السودان وتصرفاتها في ظل رئاسة سلفا كير بعد دعمها الاستقلال 2011 واستثمار أكثر من 11 مليار دولار.

وأشارت إلى أن حكومة جوبا بالرغم من الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لإنهاء الحرب واستعادة الاستقرار والسلام ما زالت "شريكا غير مناسب " لعملية السلام في البلاد.

وأضافت في كلمتها لأعضاء المجلس أن "حكومة جنوب السودان تثبت على نحو متزايد أنها شريك غير مناسب لهذا المجلس وأي بلد يسعى إلى تحقيق السلام والأمن لشعب جنوب السودان" مستشهدة بتقارير مراقبي وقف إطلاق النار الذين يحملون القوات الحكومية المسؤولة عن خرق اتفاق وقف الأعمال القتالية.

وقالت إنه "ليس من المستغرب أن تتزايد أعمال القتال بعد توقيع الاتفاق، كما أن قوات المعارضة مسؤولة أيضا عن القتال، وقادت القوات تحت قيادة رياك مشار هجوما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 15 مدنيا. وفي 4 يناير قامت قوات موالية لقائد الجيش السابق بتنظيم هجوم على نقطة تفتيش حكومية".

كما أعربت الدبلوماسية الأميركية عن خيبة أملها إزاء ترقية ثلاثة جنرالات في الجيش الحكومي فرضت عليهم الأمم المتحدة عقوبات 2015، ووصفت الخطوة بأنها "صفعة في وجه مجلس الأمن والدول التي دعمت نظام كير".