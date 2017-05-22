جوبا تكمل التحضير لإطلاق عملية الحوار وطني الإثنين

جوبا 22 مايو 2017- تنطلق في دولة جنوب السودان،الإثنين عملية الحوار الوطني،بعد تأجيل طويل انتظارا لإلحاق الأحزاب المعارضة الرافضة للعملية.

رئيس جنوب السودان سلفا كير في صورة تعود الى نوفمبر 2015 (رويترز)

وحذرت جوبا الجماعات المعارضة المسلحة التى ترفض الانضمام الى الحوار من محاولة تخريب العملية السياسية التى تقودها الحكومة وشددت على عدم التسامح معها.

ووفقا لأعضاء بارزين في الفريق المنظم، فقد أعطى رئيس البلاد سلفا كير تعليماته للجهات المعنية لتوفير الدعم والخدمات اللوجستية اللازمة للجنة الحوار الوطني.

وقال المستشار الرئاسي للشؤون العسكرية دانييل اويت اكوت "اننى سعيد ان أطلع شعب جنوب السودان عبر وسائل الإعلام ان لجنة الحوار الوطنى التى طال انتظارها ستبدأ أعمالها رسميا يوم الإثنين".

واضاف " لن يكون فقط فى جوبا وحدها، بل هو حوار من القاعدة الى القمة، ومن ثم سيبدأ حوار وطنى عام فى جميع الولايات فى جميع أنحاء البلاد".

ولفت المسؤول الحكومي في تصريحات لـ(سودان تربيون ) الأحد ، الى إن الرئيس كير سيفتتح العملية، وإنه التقى بالفعل مندوبين يمثلون عدة فصائل، مشددا على أن الرئيس لن ينتظر المجموعات الرافضة للعملية ولن يسمح بفشل الحوار.

وأشار المسؤول الى ان حكومة جوبا لا يمكن ان تجبر أحزاب المعارضة على الإنضمام الى الحوار الوطنى، مؤكدا أن أى محاولة لتقويضها لن تنجح بسبب الدعم السياسى والاجتماعى الكبير الذى تحظى به من الشعب.

وفى الوقت نفسه قال السكرتير الصحفى للرئيس فى بيان "ان مكتب الرئيس يناشد جميع اعضاء اللجنة التوجيهية بمن فيهم الرئيسان المشاركان ونائب الرئيس والمقررون والأمناء للحضور للتوقيع".