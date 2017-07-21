جوبا تكمل جميع الترتيبات لاستقبال قوة الحماية الإقليمية

جوبا 21 يوليو 2017 ـ أكدت حكومة جنوب السودان، الخميس، إنها اكملت جميع الترتيبات المطلوبة قبل نشر قوات الحماية الإقليمية في الدولة التي تمزقها الحرب الأهلية.

جنود من حفظة السلام في جنوب السودان ..صورة من (يونميس)

وقال وزير شئون مجلس الوزراء مارتن ايليا لومورو إن عملية التحقق من القوات والمعدات التي ستجلبها القوات الإقليمية الى البلاد اكتملت وتم تخصيص الأرض من قبل حكومة ولاية جوبيك كقاعدة للقوات الإقليمية.

وتابع "من جانبنا لا توجد مشكلة بعد الآن، أجرينا عملية التحقق ووافقنا على نشر قوة الحماية الإقليمية، ويتواجد حاليا 14 من كبار قادة القوة الإقليمية في البلاد منذ مارس كجزء من عملية الانتشار لذلك قمنا بدورنا ونحن ننتظر فقط كل ما هو مطلوب منا".

غير أن الوزير قال إن الحكومة ليس لديها علم بوقت وصول القوات، على الرغم من أنه من المتوقع أن تكون في نهاية الشهر.

وأصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم "2304" في أغسطس العام الماضي والذي يسمح بنشر أكثر من 4 آلاف جندي لتعزيز قوة الأمم المتحدة الحالية المكونة من 13 ألف جندي في جنوب السودان.

وأكدت حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية في جنوب السودان موافقتها غير المشروطة على نشر القوة في بيان إلى مجلس الأمن بتاريخ 30 نوفمبر 2016.

وسيتم تكليف قوات الحماية الإقليمية بحماية المنشآت الرئيسية مثل مطار جوبا وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية وتوفير الحماية للمدنيين، ومن المتوقع أيضا أن تزيد القوات الإقليمية من تعزيز أمن مواقع الأمم المتحدة الخاصة بحماية المدنيين والمباني الأخرى للأمم المتحدة.

واندلعت الحرب الأهلية في جنوب السودان في ديسمبر 2013 بعد أن اتهم الرئيس سلفا كير نائبه السابق ريك مشار بتخطيط انقلاب. ونفى مشار الاتهام ولكنه استطاع في وقت لاحق تكوين حركة تمرد قوية.

وأفضى اتفاق السلام الموقع في أغسطس 2015 بين حكومة جوبا ومشار إلى تشكيل حكومة ائتلافية لكنه لم يصمد كثيرا بسبب أعمال العنف التي اندلعت مجددا في يوليو من العام الماضي.

وقتل خلال الصراع عشرات الآلاف مع نزوح أكثر من مليوني شخص ومعاناة أكثر من 4 ملايين شخص من انعدام الأمن الغذائي منذ ديسمبر 2013.