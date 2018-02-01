جوبا تنتقد إصرار الاتحاد الأفريقي على فرض عقوبات

جوبا 1 فبراير 2018 ـ انتقدت حكومة جنوب السودان إصرار الاتحاد الأفريقي على فرض عقوبات على الأفراد الذين يعتقد أنهم عقبة أمام عملية السلام في البلاد.

موغاي يتحدث لمجلس الأمن في 31 أكتوبر 2016 (سودان تربيون)

وقال وزير شؤون مجلس الوزراء في حكومة جوبا مارتن لومورو إن منظمة الإيقاد تصر على أن عملية فرض عقوبات على الأشخاص الذين يعرقلون عملية السلام في جنوب السودان ستمضي كما هو مقرر لها.

وتابع "أصرت الإيقاد على أن العقوبات ضد الأفراد يجب أن تمضي قدما وأن الذين يعيقون السلام وينتهكونه سيواجهون عقوبات".

وأشار الوزير في تصريحات الأربعاء الى أن الزعماء الإقليميين أصروا على فرض عقوبات على مفسدي السلام.

ووافق مجلس وزراء الإيقاد على مطالبة مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على أولئك الذين يقوضون تنفيذ اتفاق السلام، وزاد "هذا هو ما نريد أن نتأكد منه وهو أن أفريقيا تجد حلولا أفريقية لمشاكلها الخاصة، لذلك فإن العقوبات ستعالجها منظماتنا".

وحث لومورو آلية مراقبة وقف إطلاق النار التابعة للإيقاد بالتحقيق في انتهاكات وقف إطلاق النار على نحو ملائم، مؤكدا التزام حكومته بعملية السلام بالبلاد.

وفي كلمة ألقاها أمام مجلس وزراء الإيقاد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا السبت دعا رئيس آلية وقف إطلاق النار فيستوس موغاي مجلس وزراء الإيقاد إلى معاقبة منتهكي اتفاق وقف الأعمال العدائية مشيرا إلى أن الحالة الإنسانية شهدت تحسنا طفيفا.

ولفت إلى أن عدة انتهاكات أبلغ عنها في ولايات الاستوائية والوحدة وجونقلي وأعالي النيل مما تسبب في مزيد من تشريد المدنيين.