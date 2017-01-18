 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأربعاء 18 كانون الثاني (يناير) 2017

جوبا تنفي الاتفاق سرا مع مصر لإلحاق الضرر بإثيوبيا

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

جوبا 18 يناير 2017 ـ قلل سفير جنوب السودان لدى اثيوبيا جيمس بيتا مورجا من الشائعات الأخيرة التي تقول أن حكومة جوبا عقدت اتفاقية سرية مع طرف غير معلن بهدف العمل ضد إثيوبيا، مؤكداً أن بلاده لا يمكن أن تعقد صفقة مع طرف ثالث من المحتمل أن تضر بمصلحة أديس أبابا.

JPEG - 72.6 كيلوبايت
صورة لماكيت سد النهضة الاثيوبي (ويكيبيديا)

ووصف مورجا في مقابلة مع هيئة الإذاعة الإثيوبية الإثنين الشائعات بأنها مختلقة.

ومنذ أن قام رئيس حكومة جنوب السودان سلفاكير ميارديت بزيارة إلى مصر قبل أيام انتشرت شائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تزعم أن الزعيمين اتفقا على تخريب مشروع سد النهضة الإثيوبي الذي يجري بناؤه على نهر النيل والذي تخشى القاهرة من أن يقلل من حصتها المائية.

وجاءت زيارة سلفاكير إلى القاهرة بعد أسابيع من لقاء جمعه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الأوغندي يوري موسيفيني في كمبالا.

وأدعت تقارير غير مؤكدة مصدرها المعارضة المسلحة التي يقودها نائب الرئيس السابق رياك مشار أن اجتماع سلفاكير والسيسي كان جزءاً من "صفقة قذرة" بين الزعيمين بهدف إلحاق الأذى بالجارة إثيوبيا.

لكن الدبلوماسي الجنوب سوداني قال ان زيارة سلفاكير إلى القاهرة كانت "زيارة معتادة وثنائية"، مفنداً في الوقت ذاته التقارير التي أشارت أن بلاده ترفض نشر قوات الحماية الإقليمة في البلاد.

وفي أغسطس من العام الماضي اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قراراً بالموافقة على نشر قوات حفظ سلام إضافية قوامها 4000 لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (يونيمس).

وأصدر مجلس الأمن القرار استجابة للمخاوف بشأن القتال في العاصمة جوبا وعرقلة سير البعثة وغيرها من المنظمات الإنسانية وفشل الأطراف المتحاربة في تنفيذ اتفاق سلام الذي توسطت فيه الامم المتحدة أغسطس 2015.

ومؤخراً أتهم رئيس الوزراء الإثيوبي هايله مريم ديسالين مؤسسات مصرية بإيواء ودعم وتمويل جماعات إرهابية إثيوبية، لافتاً أن دعم المؤسسات المصرية سيؤثر على العلاقات بين البلدين حيث انها تستهدف استقرار بلاده.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

كيف عاد (الشعبي) إلى السلطة 2017-01-16 15:33:31 بقلم :عبدالحميد أحمد أرَادَتْ كِلابٌ أنْ تَفُوزَ بدَوْلَةٍ لمن ترَكتْ رَعْيَ الشُّوَيهاتِ وَالإبْلِ أبَى رَبُّها أنْ يترُكَ الوَحشَ وَحْدَها وَأن يُؤمِنَ الضّبَّ الخبيثَ من الأكلِ فَوَلّتْ تُريغُ الغَيثَ والغَيْثَ (...)

امريكا دنا وفاقها (1-3) 2017-01-15 10:24:14 بقلم : مصطفى عبد العزيز البطل mustafabatal@msn.com (1) لم يكن خافيا، او عصيّا على الفهم، وجود مسارات متعددة لحوار سوداني امريكي خلال العامين الماضيين. ولكن الذين تنبهوا للتسارع في وتيرة ذلك الحوار خلال العام الماضي (...)

وزارة الخارجية وشئون الدبلوماسيين 2017-01-13 23:41:02 بقلم :محمد عثمان إبراهيم من حسن حظ المواطن السوداني الذي يواجه بعض المتاعب القانونية مع شرطة نيويورك أنه كان يحمل بطاقة توفر له الحصانة الدبلوماسية وفقاً لاتفاقية فيينا وإلا فإن ليله كان سيمسي (أسود من سجم الدواك) بلغة (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)

تفكُّك الدَّولة السُّودانية: السِّيناريو الأكثر تَرجيحاً

2013-02-10 19:52:47 بقلم د. الواثق كمير kameir@yahoo.com مقدمة 1. تظل الأزمات السياسية المتلاحقة هي السمة الرئيس والمميِّزة للفترة الانتقالية منذ انطلاقها في يوليو 2005، في أعقاب إبرام اتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان ممثلة في حزب (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)

بيان لحركة (الإصلاح الآن) حول تعرفة المياه 2016-02-19 21:41:21 سلطة المؤتمر الوطني، ووجبة اخري من رفع الدعم الذي اصبح لا يري بالعين المجردة بعد ان تخلت الدولة عن دورها الأساس في توفير الحياة الكريمة للمواطن المسحوق فما ان مرر البرلمان زيادة غاز الطبخ جبرا وليس اختيارا ، هاهم الان نواب (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2017 SudanTribune - All rights reserved.