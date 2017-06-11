جوبا تنفي الخلاف الدبلوماسي المزعوم مع قطر

جوبا 11 يونيو 2017 ـ نفى مسؤول في حكومة جنوب السودان تقارير إعلامية أشارت إلى وجود خلافات دبلوماسية مزعومة مع قطر، وسط تقارير غير مؤكدة بأن الدولة الواقعة في شرق أفريقيا تعيد تنشيط العلاقات مع مصر ودول الخليج الأخرى.

دينق ألور

وقال وزير الشؤون الخارجية في حكومة جنوب السودان دينق ألور في تصريحات لـ (سودان تربيون) السبت "لا يوجد شيء من هذا القبيل، إن علاقاتنا مع قطر على أساس منافع متبادلة تماما كما نفعل مع بلدان أخرى في العالم والتي لا نملك أي مشكلة فيه.. اننا نتمتع بعلاقات سياسية واقتصادية قوية مع كل الدول التي نقيم معها علاقات دبلوماسية".

ورشحت تقارير غير مؤكدة تشير إلى أن جوبا قررت تأييد قرار ثلاث دول خليجية هي السعودية والبحرين والإمارات إلى جانب مصر بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر وفرض حظر اقتصادي على الدولة الخليجية الصغيرة.

ولفت الدبلوماسي إلى أنه لم يسمع عن خلافات دبلوماسية بين جنوب السودان وقطر.

وكان رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت أقال وزير شؤون مجلس الوزراء السابق دينق ألور حينها في تعديل وزاري، لكنه أعاده في عام 2016 كجزء من حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية.

ولفت وزير الخارجية إلى أن البلدين وقعا اتفاقا خاصا لانشاء فريق خصيصا لتعزيز العلاقات التجارية الثنائية.

وفي مارس 2012 وبعد خلافات مع الخرطوم بشأن رسوم النفط وإغلاق إنتاج النفط، تلقت جوبا قرضا بقيمة 100 مليون دوالار من بنك قطر الوطني.

وكانت قطر واحدة من الدول التي اعترفت باستقلال جنوب السودان في عام 2011.

وعلى مدى العقدين الماضيين تزايدت مكانة قطر العالمية ولعبت أدوارا في محيطها الإقليمي وفي الشؤون الدولية، وهي حاليا عضو في العديد من المنظمات الدولية وتحافظ على علاقات ثنائية جيدة في جميع أنحاء العالم.