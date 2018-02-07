 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأربعاء 7 شباط (فبراير) 2018

جوبا تنهي مقاطعتها لمنتدى تنشيط السلام في أديس أبابا

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

جوبا 7 فبراير 2018 ـ أنهت حكومة جنوب السودان مقاطعتها بعد أن قبل الوسطاء الثلاثاء مشاركة كامل وفدها في منتدى التنشيط بدون خفض عدد الممثلين الذين أرسلوا الى مكان المحادثات.

JPEG - 25.3 كيلوبايت
اجتماع وفد (إيقاد) مع قيادات معارضة من جنوب السودان في الخرطوم

وأكد عضو وفد حكومة جوبا السفير غوردون بواي لـ (سودان تربيون) الثلاثاء أن فريق الوساطة سمح لجميع المندوبين بالمشاركة في عملية التنشيط، وأضاف "أن وفدنا يشارك في المحادثات كما جاء من جوبا".

ولم يوضح المسؤول بالتفصيل الظروف التي أدت إلى رفض الوساطة لكامل الوفد في المرة الأولى وما دفعها للقبول الآن.

وبدأت المرحلة الثانية من منتدى التنشيط رفيع المستوى الإثنين الماضي بدون مشاركة الوفد الحكومى بعد رفض فريق الوساطة قبول الوفد بكامله، مشيرا إلى أن الوفد يجب أن يقتصر على 12 عضوا.

من جانبه أصر المسؤولون في جنوب السودان على أن يضم وفدهم عددا من المستشارين والخبراء اللازمين لمعالجة عدد من القضايا التي نوقشت في المنتدى.

وفي تطور منفصل رفض الوفد الحكومي كما كان متوقعا شرطا في الترتيبات الأمنية في اتفاق السلام 2015 بشأن إنشاء معسكرات منفصلة لإيواء القوات الحكومية وقوات المعارضة المسلحة.

وتمشيا مع اتفاق السلام تهدف الخطوة إلى تمكين مساءلة الأفراد ومراقبة الأسلحة والمعدات وعملية نزع السلاح والتسريح.

وكان الرئيس سلفا كير خلال مشاركته في قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا نهاية يناير أخبر قادة الإيقاد أن هذا التصرف كان أحد الأسباب التي أدت إلى الاشتباكات المسلحة بين القوات الحكومية وقوات التمرد التابعة لنائبه السابق رياك مشار يوليو 2016.

وقال المتحدث باسم الوفد الحكومي مايكل ماكوي لويث في مؤتمر صحفي إن الحكومة لن تقبل أي اقتراح يطرح قضية نظام الجيشين، وزاد "لقد أوضح كبير مفاوضينا بوضوح أن هناك قضيتين لا يمكن النقاش حولهما وهما نظام الحكم وفكرة وجود جيشين في البلاد".



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

تَقَدُّم الكونترباص: مقترح واحد لدعم الرفض واقعيّاً 2018-02-05 21:07:39 بقلم : مأمون التلب يا كونترالتو العالم انفجروا! عن "محاضر مؤتمر الخريجين" المجلد الثاني، عن صحيفة الأهرام المصرية، أن سودانياً قضى لانفجار حلقه أثناء مظاهرة تنادي باستقلال السودان. وقال قاسم ولد عاصم في "مسطرة القليب" (...)

مصر: حافية على جسر الأوهام (2) 2018-02-04 17:29:29 بقلم : مصطفى عبد العزيز البطل mustafabatal@msn.com (1) ماذا كنا نقول عن أولئك السادرين في سمادير الأوهام؟ هل ذكرنا أن دولة عربية محورية هي من طلب من الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يذهب إلى مكان إقامة الرئيس عمر البشير (...)

بابا قاسم ولا ضير 2018-02-02 19:12:32 مجدي الجزولي (1) تعرَّض البروفسير قاسم بدري لهجمة شرسة من نفر من المثقفين وأصحاب الرأي والمعلقين في وسائط التواصل الاجتماعي، بعد أن انتشر مقطع يظهر فيه هذا المعلم في موضع العنف. صفع البروفيسور طالبة من طالباته في جامعة (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

منظومة قوانين النظام العام.. ادوات للقمع والهيمنة الشمولية 2017-12-28 17:49:16 المجموعة السودانية للديمقراطية أولا منظومة قوانين النظام العام: ادوات للقمع والهيمنة الشمولية قوانين النظام العام، هي منظومة مواد قانونية يتضمنها القانون الجنائي السوداني بالإضافة الي ما يعرف بقانون سلامة المجتمع والذي صدر (...)

ورقة د. غازي صلاح الدين العتباني في ورشة عمل الانتخابات ومستقبل الممارسة السياسية بعنوان "آفاق الممارسة السياسية في السودان" 2017-12-08 14:32:35 بسم الله الرحمن الرحيم آفاق الممارسة السياسية في السودان "تحديات الإصلاح السياسي في السودان بتصويب نحو إصلاح الحركة السياسية الحزبية" بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده على نعمه التي لا تعد، ونسأله أن يجمعنا على الهدى ويدلنا (...)

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.