جوبا : لا نعلم بوجود متمردي دارفور في راجا

جوبا 27 مايو 2017- قالت حكومة جنوب السودان الجمعة انه لا علم لها بوجود الحركات الدارفوية المتمردة في منطقة راجا، المقر الادارى لولاية لول الحديثة.

السودان يعاني من انتشار الحركات والمجموعات المسلحة في جنوبه وغربه وشرقه

وأكد المستشار الرئاسى للشؤون الامنية توت كيو جاتلواك انه ليس صحيحا وجود متمردين سودانيين فى أراضي جمهورية جنوب السودان مستشهدا بالقرارات السابقة بطرد المتمردين السودانيين والتزام حكومته بالتنفيذ الكامل لاتفاقية التعاون المبرمة 2012، وأردف "اننا كدولة ملتزمون بشروط اتفاقية التعاون والعلاقات الودية والتفاهم بين الرئيسين سلفا كير وشقيقه الرئيس عمر البشير وبهذه الروح من التعاون لا يوجد سبب عدم مواصلة تعزيز وتعزيز المجالات ذات المنفعة المتبادلة بدلا من الاستمرار فى الاعتماد على الادعاءات والشائعات التى يمكن تفنيدها من خلال الحوار والالتزامات الدبلوماسية ".

وكان وزير الإعلام بحكومة جوبا مايكل ماكوي لويث نفي في بيان الخميس تصريحات لسؤولين سودانيين ادعت ان جوبا تواصل تقديم الدعم وتستضيف مختلف قادة فصائل المعارضة المسلحة بهدف زعزعة استقرار السودان.

وادعى مسؤولون سودانيون مؤخرا أن جوبا والقاهرة دعمتا الهجمات التي قامت بها حركة تحرير السودان - جناح مني مناوي في 19 مايو 2017.

ونفى الوزير لوث فى بيان الخميس هذا الادعاء، واتهم الحكومة السودانية بدلا من ذلك بدعم المتمردين من جنوب السودان.

وأضاف "لدينا ما يكفي من الأدلة على أن الحكومة السودانية تقدم الدعم للمعارضة المسلحة وغير المسلحة. ولدينا ادلة كافية على ان هؤلاء الاشخاص موجودون في الخرطوم وانهم يقيمون في الفنادق وان معسكرات التدريب العسكرية مفتوحة لتدريبهم. لذلك، فإن الاتهام بأن جنوب السودان يدعم المتمردين السودانيين ليس صحيحا ".

وفي الوقت الذي نفى فيه وزير الإعلام والمستشار الرئاسي لشؤون الأمن وجود المتمردين السودانيين في البلاد، اتهم نائب حاكم ولاية لول في رسالته للاستقالة بتاريخ 19 مايو 2017 الحاكم رزق زكريا حسن باستضافة المتمردين السودانيين في المنطقة.

وقال لوال داو ماراش ان وجود المتمردين السودانيين فى الولاية يتناقض مع سياسة الحكومة الوطنية التى تدعو الى تطبيع العلاقات مع السودان.

وأضاف " أن الحاكم زكريا يستضيف متمردي دارفور في ولايتنا لزعزعة علاقاتنا مع السودان، ويمكن ان ترى التناقض. أن الحكومة الوطنية تدعو الى تطبيع العلاقات مع السودان ويستضيف الحاكم متمردي دارفور لزعزعة استقرار السودان".

ويقول مراقبون في جوبا إن هناك مواقف مختلفة في حكومة سلفا كير حول تطبيع العلاقات مع السودان.

وبينما يؤيد البعض تنفيذ البروتوكول الأمني ​​الوارد في اتفاق التعاون سبتمبر 2012 فإن البعض الآخر مثل رئيس الأركان العامة السابق بول مالونق يرفضون التنفيذ لأسباب مختلفة.