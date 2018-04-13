جوبا متفائلة بتحسين العلاقات مع واشنطن

جوبا 13 أبريل 2018 ـ أعربت حكومة جنوب السودان عن تفاؤلها بتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة بعد أن عينت واشنطن مبعوثا جديدا إلى الدولة الواقعة في شرق أفريقيا.

صورة إرشيفية لمقر الخارجية الأميركية

وعقدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي جلسة استماع الأربعاء لتوماس هوشيك، مرشح الرئيس دونالد ترامب لمنصب السفير الأميركي القادم في جنوب السودان.

وقال المتحدث باسم وزارة خارجية جنوب السودان ماوين ماكول لوكالة (شينخوا) الخميس إن "جوبا والولايات المتحدة لديهما علاقات دبلوماسية جيدة، لذلك نحن سعداء بأن الولايات المتحدة عينت أخيرا شخصا يرأس بعثتها هنا. وسترحب وزارة الخارجية به وتعمل معه".

كما ألمح مسؤول حكومة جوبا إلى العقوبات المفروضة على بعض مسؤولي جنوب السودان في عام 2017 و15 شركة نفط هذا العام، لكنه قال إن جنوب السودان لا يزال ملتزما تماما بالعمل مع الولايات المتحدة.

وأضاف ماكول "هذه هي بعض الصعود والهبوط في العلاقات التي نمر به ونأمل أن نفهم أنفسنا وأن نكون قادرين على التقدم إلى الأمام".

وينحدر جنوب السودان في حرب أهلية منذ منتصف ديسمبر 2013 عندما اتهم الرئيس سلفا كير نائبه حينها رياك مشار بالتخطيط لانقلاب ضد حكومته.