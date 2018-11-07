جولة جديدة من الحوار الاستراتيجي بين السودان وبريطانيا في لندن

الخرطوم 7 نوفمبر 2018 ـ بدأت في العاصمة البريطانية الأربعاء جولة جديدة من الحوار الاستراتيجي بين السودان وبريطانيا لمناقشة حزمة من الملفات المشتركة وقضايا السلام في السودان.
- الهام شانتير
وقالت السفارة البريطانية في تصريح مقتضب تلقته (سودان تربيون) إن رئيس إدارة أفريقيا في حكومة المملكة المتحدة هاريت ماثيوس سيرأس وفد بلاده في هذه الجولة، بينما تقود وفد السودان وكيل مساعد الشؤون السياسية بوزارة الخارجية السودانية إلهام شانتير الوفد السوداني.
وتُعد هذه الجولة من الحوار الاستراتيجي الثانية هذا العام، حيث زار وفد من الحكومة البريطانية السودان في شهر أبريل الماضي للجولة الاولى.
وتأتي المحادثات في إطار توطيد العلاقات الثنائية وخلق منصة لمناقشة العديد من القضايا المحلية والاقليمية المشتركة مثل العلاقات الاقتصادية، الهجرة، حقوق الإنسان والتوصل لسلام دائم في دارفور والمنطقتين.
وركزت الجولة التي عقدت في الخرطوم حلال أبريل الماضي على مناقشة قضايا حقوق الانسان ومكافحة الإرهاب علاوة على ملفات اقتصادية وأخرى عسكرية.
وجرى الاتفاق وقتها بحسب بيان مشترك على مواصلة الحوار المنتظم بين الحكومتين على كافة المستويات مع مواصلة السودان التزاماته تجاه المعاهدات الدولية والتعاون مع آليات حقوق الانسان، كما أمن الجانبان على اهمية العمل المشترك لمكافحة الإتجار بالبشر.
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