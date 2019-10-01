جولة مباحثات جديدة بين الخرطوم وجوبا لفتح المعابر الحدودية

الخرطوم 1 أكتوبر 2019 - تشهد عاصمة جنوب السودان يومي الأربعاء والخميس، اجتماعات الآلية السياسية الأمنية المشتركة بين السودان وجنوب السودان، حول المعابر الحدودية بين البلدين.
- جندي من الجيش الشعبي يجلس في نقطة حدودية بولاية جنوب كردفان بين دولتي السودان وجنوب السودان ..صورة من (رويترز)
ويتوجه رئيس الأركان المشتركة السوداني المكلف، الفريق أول ركن، محمد عثمان الحسين، الاربعاء إلى جوبا مترئسا وفد السودان، للمشاركة في الجولة الرابعة عشر للاجتماعات المشتركة على مستوى وزراء الدفاع ورؤساء الأركان في البلدين.
ومن المنتظر أن تبحث الجولة، قضايا المعابر الحدودية، وتفعيل المنطقة الآمنة منزوعة السلاح، واستعراض تقرير آلية المراقبة والتحقق المشتركة.
وفي 12 سبتمبر الماضي، سجل رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أول زيارة خارجية له الى جوبا منذ توليه منصبه في 21 أغسطس الماضي.
وفي فبراير 2018، وقعت حكومتا البلدين على إعادة تفعيل الاتفاق الخاص بالترتيبات الأمنية المتعلقة بإنشاء منطقة عازلة منزوعة السلاح بين البلدين.
وتعطل تنفيذ الاتفاق الموقع منذ 2012؛ بسبب تبادل الاتهامات بين الطرفين بالمماطلة، وكذلك التوترات التي شهدتها الحدود بينهما، في ظل عدم الاتفاق على ترسيمها.
وينص الاتفاق على الانسحاب الفوري لقوات البلدين، مسافة 10 كيلو مترات، جنوب وشمال خط الصفر المتفق عليه.
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