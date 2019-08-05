جيش جنوب السودان: مقتل 15 شخصا في هجمات شنها متمردون

جوبا 5 أغسطس 2019- قال المتحدث باسم الجيش في جنوب السودان، لول رواي كوانج، الإثنين، إن 15 شخصاً قتلوا، فيما أصيب 5 آخرون في هجمات من جماعة متمردة في جنوب السودان.

جنود الجيش الشعبي في بانتيو بولاية الوحدة 12 يناير 2014 ـ رويترز

وقال لول لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن قوات موالية لجبهة الخلاص الوطني بقيادة توماس سريلو سواكا، هاجمت المركبات التابعة لقوات دفاع جنوب السودان، يوم الأحد، بالقرب من بلدة "ياي" بجنوب غرب البلاد، ما أسفر عن مقتل عشرة جنود وإصابة خمسة آخرين.

وفي هجوم منفصل، قتلت جبهة الخلاص الوطني خمسة مدنيين على طول طريق قريب من بلدة موندري في جنوب البلاد.

وقال كوانج: "قوات دفاع جنوب السودان تدين الأكمنة البربرية. ويجب على قوات توماس سريلو المتمردة أن تعطي السلام فرصة".

يأتي الهجوم بعد مقتل 11 شخصاً في مايوت يوم الجمعة الماضي على يد جنود من جماعة متمردة أخرى وهي "الحركة الشعبية لتحرير السودان".