جيش جنوب السودان يتعهد بالالتزام بوقف إطلاق النار

جوبا 28 ديسمبر 2017- تعهد رئيس أركان جيش جنوب السودان الأربعاء بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وحث المجتمع الدولي على كبح جماح قوات المتمردين التي تواصل خرق الاتفاق في عدد من المناطق.

رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير ميارديت

وقال الجنرال جيمس اجونجا ماوت للضباط والجنود ان الرئيس كير أصدر تعليمات واوامر بوقف إطلاق النار على الفور.

وأردف "كما سمعتم باتفاق وقف الأعمال العدائية الذي وقعته الحكومة والمعارضة في أديس أبابا بإثيوبيا، فقد أعطى الرئيس الأوامر والتعليمات لبدء تنفيذ وقف إطلاق النار. لقد بدأ سريان تطبيق الاتفاق الاحد وستبقى ساري المفعول حتى تطورات أخرى، ولكن سيكون لدينا ايضا الحق في الدفاع عن النفس إذا تعرضنا لهجوم".

وتعتبر الهدنة خطوة لبناء الثقة في عملية سياسية لضمان التنفيذ الفعال لاتفاق السلام الموقع بين الأطراف المتحاربة 2015، إلا أن أطراف النزاع لا تزال تبدي عدم الثقة فيما بينها على الرغم من الجهود التي يبذلها الوسطاء الإقليميون والدوليون.

واشاد رئيس اركان الجيش بممثلي الحكومة الذين حضروا منتدى التنشيط واعترضوا على نص في الاتفاق يحظر على الحكومة الحصول على الاسلحة.

ونفى الادعاءات بان الجيش انتهك وقف إطلاق النار، قائلا ان المتمردين يواصلون مهاجمة مواقعهم بقصد إنشاء قواعد لهم.

وزاد "في الواقع لا يوجد تمرد في الاستوائية أو أعالي النيل او بحر الغزال، أن بعض مليشيا التمرد تمارس أنشطتها على طول الحدود مع أوغندا والمناطق القريبة من إثيوبيا، ولذلك فان كل ما تسمعونه حول انتهاكات وقف إطلاق النار هو محاولات للهجوم على مناطق يعتقدون انهم سيحصلون على موطئ قدم ويجب على المجتمع الدولي مراقبة انشطتهم ووقف أنشطتهم التخريبية".

ولفت كبير الضباط العسكريين إلى انهم لن يقبلوا اللوم على انتهاك وقف إطلاق النار.

وتأتي تصريحات المسؤول العسكري عقب تصريحات الرئيس سلفا كير الذي نفى فيه أيضا اتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار من جانب الجيش الحكومي.

وقال سلفا كير في سلفا كير في تصريحات الإثنين أنه تم انتهاك اتفاق وقف الأعمال العدائية صباح الأحد في منطقة بانتيو، وأضاف "إنني اعرف ان المجتمع الدولي سيقول ان جميع الاطراف مذنبة بانتهاك وقف إطلاق النار، إلا أننا ملتزمون بكلمتنا وأن المتمردين هم الذين هاجموا مواقعنا".