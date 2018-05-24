جيش جنوب السودان يتهم التمرد بخرق وقف إطلاق النار

جوبا 24 مايو 2018 ـ اتهم الجيش الحكومي في جنوب السودان قوات المعارضة المسلحة الرئيسية في البلاد بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار بخرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعته الفصائل المتحاربة في إثيوبيا.
- جنود من الجيش الحكومي في باقيري بولاية الاستوائية ..20 أغسطس 2015(أ ف ب)
وقال المتحدث باسم الجيش الحكومي الجنرال كوانج للصحفيين في العاصمة جوبا الأربعاء إن حركة مشار شنت هجوما على القوات الحكومية في ولاية الوحدة سابقاً، وزاد "أطلب من هيئة مراقبة وقف إطلاق النار أن تجري تحقيقا مع مشار وقادته الميدانيين ومسؤوليتهم عن انتهاك الهدنة".
ولفت إلى أن لير ولاتجور وميووت هي الولايات الثلاث التي تواجه هجمات المتمردين.
وأكد المتحدث العسكري قدرة القوات الحكومية على الإيفاء بوقف اطلاق النار ومواصلة حماية أرواح البلاد وسلامتها الاقليمية.
وانتهكت الفصائل المتحاربة في جنوب السودان العديد من اتفاقات وقف إطلاق النار رغم التهديدات بفرض عقوبات من الوسطاء.
وينزلق جنوب السودان في حالة اضطراب منذ اندلاع الحرب الأهلية في ديسمبر 2013، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص وتشريد الملايين.
ومع ذلك أدى اتفاق السلام الذي تم توقيعه في أغسطس 2015 بين الفصائل المتناحرة إلى تأسيس حكومة وحدة انتقالية في أبريل، لكن الاتفاق لم يصمد بعد تجدد القتال في يوليو 2016.
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