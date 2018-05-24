 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الخميس 24 أيار (مايو) 2018

جيش جنوب السودان يتهم التمرد بخرق وقف إطلاق النار

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

جوبا 24 مايو 2018 ـ اتهم الجيش الحكومي في جنوب السودان قوات المعارضة المسلحة الرئيسية في البلاد بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار بخرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعته الفصائل المتحاربة في إثيوبيا.

JPEG - 26 كيلوبايت
جنود من الجيش الحكومي في باقيري بولاية الاستوائية ..20 أغسطس 2015(أ ف ب)

وقال المتحدث باسم الجيش الحكومي الجنرال كوانج للصحفيين في العاصمة جوبا الأربعاء إن حركة مشار شنت هجوما على القوات الحكومية في ولاية الوحدة سابقاً، وزاد "أطلب من هيئة مراقبة وقف إطلاق النار أن تجري تحقيقا مع مشار وقادته الميدانيين ومسؤوليتهم عن انتهاك الهدنة".

ولفت إلى أن لير ولاتجور وميووت هي الولايات الثلاث التي تواجه هجمات المتمردين.

وأكد المتحدث العسكري قدرة القوات الحكومية على الإيفاء بوقف اطلاق النار ومواصلة حماية أرواح البلاد وسلامتها الاقليمية.

وانتهكت الفصائل المتحاربة في جنوب السودان العديد من اتفاقات وقف إطلاق النار رغم التهديدات بفرض عقوبات من الوسطاء.

وينزلق جنوب السودان في حالة اضطراب منذ اندلاع الحرب الأهلية في ديسمبر 2013، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص وتشريد الملايين.

ومع ذلك أدى اتفاق السلام الذي تم توقيعه في أغسطس 2015 بين الفصائل المتناحرة إلى تأسيس حكومة وحدة انتقالية في أبريل، لكن الاتفاق لم يصمد بعد تجدد القتال في يوليو 2016.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

الرائد لا يكذب أهله 2018-05-21 17:14:52 الإمام الصادق المهدي 16/5/2018م أمتنا العربية والأمة الإسلامية والعالم، عوالم تمر بمرحلة خطيرة يعتبرها بعض الناس غلياناً منذراً بحرب كونية لا تبقى ولا تذر. وأسوأ ما في الأمر قصور التشخيص لهذه الحالات، بالتالي تهافت (...)

ياسر عرمان وغصن الزيتون (١-٣) 2018-05-21 01:12:39 مصطفى عبد العزيز البطل mustafabatal@msn.com (1) يستحق الحبيب ياسر عرمان ان نقول له: حمد الله على السلامة وألف مبروك، فكون أن هذا الحبيب وصل متأخرا لا يمثل اشكالية ذات وزن، فقد قيل: أن تأتي متأخرا خيرٌ من ألا تأتي. (...)

الإنتقـال السلـس من الكـفاح المسلـح الى السلمى 2018-05-19 16:40:20 ياسر عرمان يبقى الكفاح المسلح مهما طال وقته مرحلة مؤقتة وآلية ذات هدف ووقت معلوم تابعة للمنظمة السياسية المعنية، فحتى الحركات التى وصلت الى السلطة عن طريقه تحولت أجنحتها العسكرية الى جيوش نظامية، وإن احتفظت بطبيعتها (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

ذكرى شهداء الكرامة 2018-05-21 23:22:45 الحرية - العدل - السلام - الديمقراطية حركة / جيش تحرير السودان - المجلس الإنتقالي جماهير شعبنا الكريم في مثل هذا اليوم، و كما درجة العادة، فإننا نحظى بدقيقة من الصمت لتعانق أرواحنا أرواح رفاقنا الذين بسببهم لا نزال على (...)

منظومة قوانين النظام العام.. ادوات للقمع والهيمنة الشمولية 2017-12-28 17:49:16 المجموعة السودانية للديمقراطية أولا منظومة قوانين النظام العام: ادوات للقمع والهيمنة الشمولية قوانين النظام العام، هي منظومة مواد قانونية يتضمنها القانون الجنائي السوداني بالإضافة الي ما يعرف بقانون سلامة المجتمع والذي صدر (...)

ورقة د. غازي صلاح الدين العتباني في ورشة عمل الانتخابات ومستقبل الممارسة السياسية بعنوان "آفاق الممارسة السياسية في السودان" 2017-12-08 14:32:35 بسم الله الرحمن الرحيم آفاق الممارسة السياسية في السودان "تحديات الإصلاح السياسي في السودان بتصويب نحو إصلاح الحركة السياسية الحزبية" بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده على نعمه التي لا تعد، ونسأله أن يجمعنا على الهدى ويدلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.