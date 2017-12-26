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جيش جنوب السودان يدعو للتحقيق في انتهاكات وقف العدائيات

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جوبا 26 ديسمبر 2017 ـ دعا الجيش الحكومي في جنوب السودان للتحقيق في انتهاكات اتفاق وقف الأعمال العدائية الموقع مؤخرا في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا تحت رعاية الإيقاد، مجددا اتهاماته ضد المعارضة المسلحة بمهاجمة مواقعه.

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جنود من الجيش الشعبي ينشدون أغاني حماسية (أ ف ب)

وبعد ساعات من توقيع اتفاق وقف الأعمال القتالية الخميس الماضي تبادل فصيل المعارضة المسلح الرئيسي في جنوب السودان بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار والقوات الحكومية اتهامات بشن هجمات على مواقع كل منهما في جميع أنحاء البلد.

وأصدر المتحدث باسم الجيش الحكومي الجنرال لولو روي كوانق الإثنين بيانا اتهم فيه المتمردين بتنفيذ هجمات على القوات الحكومية في خمس ولايات خلال الـ 24 أو 72 ساعة الماضية.

وقال كوانق "إن المتمردين عززوا العمليات الهجومية ضد مواقع الجيش الشعبي لتحرير السودان في محاولات غير مجدية للاستيلاء على مناطق استراتيجية جديدة قبل ان يتمكن مراقبو السلام في الايقاد من القيام بزيارات ميدانية".

كما اتهم المتمردين بنشر "دعاية سلبية" في محاولة لتضليل الرأى العام وتقديم أنفسهم ضحايا هجمات القوات الحكومية.

وقال المسؤول الحكومي "إن الجيش الشعبي يدعو الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيقاد) الى ارسال لجنة تحقيق ومراقبين سلام على الفور للتحقيق في الانتهاكات الأخيرة وكذلك التحقق من الجهة التي تسيطر على جميع المواقع التي هاجمها المتمردون مؤخرا".

كما دعا آلية مراقبة ترتيبات وقف اطلاق النار الانتقالية الى ارسال مراقبين الى كانسوك ولوكبير وكوتش، وهي ثلاثة مناطق يقول الجيش ان المتمردين هاجموا فيها مواقعهم.

وأضاف أن "الجيش الشعبي لتحرير السودان يكرر التزامه باتفاق وقف الأعمال العدائية لكنه يحتفظ بحق الدفاع عن النفس عندما يتعرض للهجوم".



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