جيش جنوب السودان يعلن الاستيلاء على معقل للمتمردين

جوبا 7 أغسطس 2017 ـ افادت أنباء أن القوات الحكومية في جنوب السودان استولت الأحد، على بلدة باجاك معقل المتمردين، على الحدود الاثيوبية بعد ان تردد ان قوات المعارضة المسلحة الموالية لنائب الرئيس السابق رياك مشار فرت من المنطقة.

جنود من الجيش الشعبي ينشدون أغاني حماسية (أ ف ب)

وذكرت مصادر مختلفة لـ (سودان تريبيون) ان القوات الحكومية استعادت منطقة باجاك ،الواقعة بالقرب من الحدود الاثيوبية.

وقال مسؤول مطلع رفض الكشف عن هويته ان "حاكم ولاية مايوت بول روتش روم سيصدر بيانا اليوم الاثنين "لأن الجيش يقوم بتطهير المنطقة من اي تواجد للمتمردين".

كما اتهم المتحدث باسم الجيش الشعبي لتحرير السودان ـ فصيل تعبان دينق ديكسون جاتلوتكو متمردي مشار بإشعال الحرائق في باجاك قبل انسحابهم من المنطقة.

وقال جاتلواك "تلقى العميد كوك دانغ، قائد مشار في المنطقة، أمرا من الجنرال ديلينق كيك بتدمير مخازن الذخائر، ما تسبب في حالة من الفوضى في المنطقة أثناء إجلاء المدينة".

وأضاف المسؤول العسكري ان المجموعة المتمردة "مسؤولة عن الضرر الذي تم بعد فرارها من بلدة باجاك الحدودية دون اي مواجهة.. حوالى 3 مخازن مملوءة بقذائف المدفعية اشعلوا فيها النار عمدا.. المتمردين تحت قيادة مشار هم وحدهم المسؤولون عن أى خسائر فى الأرواح والاضرار الجانبية الناجمة عن قذائف الهاون".

ولم يتم التوصل الي الناطق باسم الجيش الشعبي لتحرير السودان ويليام جاتجياث دينق للتعليق على هذه الادعاءات، إلا ان مصدر متمرد اخر قال ان "قوات الحكومة على بعد 3 ـ 4 كيلومترات من بلدة باجاك".

وكان رئيس بعثة الامم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان (يونيمس) ديفيد شيرر أعلن في يوليو الماضي ان "معارك عنيفة" تدور حول بلدة باجاك في منطقة أعالي النيل مما اضطر المدنيين والعاملين في مجال المساعدات الى الفرار.

وقال شيرر إن ما لا يقل عن 25 عاملا فى مجال الإغاثة اضطروا الى الانتقال من باجاك والمناطق المحيطة بها بسبب تزايد انعدام الأمن.