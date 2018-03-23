جيش جنوب السودان يعلن صد هجوم للمتمردين على (الناصر)

جوبا 23 مارس 2018 ـ قال جيش جنوب السودان الخميس إن مقاتلي المعارضة المسلحة بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار هاجموا بلدة ناصر في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع.

ريك مشار وزوجته انجلينا في مخبئه بولاية جونقلي ـ (رويترز)

وقال المتحدث باسم الجيش الحكومي العميد لول كوانج إن بلدة الناصر تعرضت لهجوم ظهر الأربعاء من ثلاثة اتجاهات منفصلة، لكن المهاجمين تم صدهم بعد أن استخدمت القوات الحكومية في المناطق المدفعية الثقيلة لإحباط محاولاتهم للسيطرة على البلدة، إلا أن كوانج لم يكشف النقاب عن تفاصيل الهجوم.

وفي تصريح منفصل أكد وزير الاعلام بولاية لاتجر بيتر هوث الهجوم وقال إن البلدة تعرضت لهجوم من اتجاه نور دينج وكيتبيك ودووردنج لكن تم صد الغزاة بدون وقوع إصابات من جانبهم.

وتابع: "هاجمنا المتمردون التابعون لرياك مشار في الناصر بعد ظهر الخميس، وقع القتال حوالي الساعة 2:30 مساء. وجاء الهجوم من ثلاثة اتجاهات مختلفة على البلدة ولكن تم صدهم جميعا وما زالت قواتنا تلاحقهم باستخدام المدفعية الثقيلة".

ودعا الوالي في بيان تحصلت عليه (سودان تربيون) مسؤولي الإيقاد والجهات الضامنة للسلام إلى كبح جماح مقاتلي المعارضة المسلحة من انتهاك وقف إطلاق النار بشكل متكرر قبل مفاوضات السلام المقبلة.

ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين من فصيل مشار ولم تتمكن (سودان تريبيون) من إثبات ما إذا كانت المواجهات مستمرة أم توقفت.

وفي 16 فبراير علقت الإيقاد عملية تنشيط السلام بعد فشل الأطراف في التوصل إلى اتفاق بشأن مسائل الأمن والدستور والحكم. وتهدف المحادثات إلى إنهاء خمس سنوات من الحرب الأهلية في جنوب السودان.