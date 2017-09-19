جيش جنوب السودان يقلل من قدرة المتمردين على تعطيل إنتاج النفط

جوبا 19 سبتمبر 2017- قلل جيش جنوب السودان الاثنين من قدرة قوات المعارضة المسلحة فى منطقة الوحدة على استعادة موطئ قدم لها لعرقلة إنتاج النفط فى المنطقة.

جندي من جنوب السودان يحرس منشأة نفطية

وقال نائب المتحدث باسم الجيش الحكومي العقيد سانتو دومينيك في تصريحات لـ(سودان تربيون) إن الوضع الأمني في المنطقة أصبح هادئا الآن وتحت السيطرة على الرغم من أن عناصر مناهضة للسلام تحاول التدخل في حياة المدنيين لمنعهم من المشاركة في الأنشطة الاقتصادية، وأردف "لا يوجد تهديد لحقول النفط. وهناك ما يكفي من القوة لتوفير الحماية للانتاج ".

واعلن المتحدث باسم فصيل النائب الأول تعبان دينق العقيد ديكسون جاتلوك في بيان منفصل الاثنين ان المليشيات المسلحة تحت قيادة النائب السابق رياك مشار شنت هجوما في محاولة لوقف الاستقرار في ولاية ليش الشمالية.

وأضاف "في حوالي الساعة 5:30 صباح اليوم هاجمت عناصر من القوات المسلحة التابعة لمشار بلدة نهيالديو، لكنهم صدوا بعد أن أحرقوا بعض المنازل في ضواحي المدينة..كان هدفهم نهب ممتلكات المدنية مثل الغذاء والماشية وكذلك اختطاف الاطفال لتجنيدهم ".

ووفقا للمسؤول فإن الهجوم جاء متزامنا مع حوار المجتمع المحلي المستمر في البلدة.

وأشار إلى ان الهجوم الجديد هو الحادث الثانى الذى ارتكبته جماعة مشار المسلحة بعد ان فشلت في منطقتي باكور وكوتش الاسبوع الماضى.

واضاف "نريد ان نوضح للقوات المسلحة ان الجيش الشعبي لتحرير السودان تحت قيادة الجنرال تعبان دينق سيواصل حماية المدنيين من اي هجوم يقوم به المتمردون".

ولفت المتحدث باسم الفصيل الحكومي انهم علي علم تام ويرصدون بشكل جيد تحركات مااسماهم بالمفسدين للسلام، وزاد " وأخيرا نريد أن نلفت انتباه المنطقة والمجتمع الدولي إلى أن قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان بقيادة تعبان دينق عازمة على حماية السلام ومحاربة المليشيات المتحالفة مع مشار والتي تستهدف المدنيين".