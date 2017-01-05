جيش جنوب السودان ينفي وقوع معارك مع المتمردين

جوبا 5 يناير 2017- نفى قائد للجيش في جنوب السودان لسودان تربيون الأربعاء وقوع اشتباكات مع المتمردين في إقليم شرق الاستوائية، واصفا الادعاءات بالاستيلاء على مواقع عسكرية في مدينة توريت بالكاذبة، مؤكدا أن الأوضاع تحت السيطرة الكاملة .

جندي من الجيش الشعبي يقف أمام سيارة في جوبا يوم 20 ديسمبر، 2013. (صورة لرويترز)

من جانبه قال المتحدث باسم الجيش بالإنابة دومنيك سانتو في تصريحات منفصلة لسودان تربيون والأربعاء أنه لم تقع معارك مع قوات التمرد في الإقليم .

لكن من جانبه أكد المتحدث باسم حركة التمرد التي يقودها نائب الرئيس السابق رياك مشار أن قواتهم اجتاحت مواقع الجيش الحكومي وقتلت 20 جنديا واستولت على عدد من الأسلحة في منطقة تدعى لولورو في طريق ماغوي.

وأضاف " أن القوات الحكومية شنت هجوم بعد الظهر على مواقعنا في طريق توريت ماغوي وقد تم صد المهاجمين وملاحقتهم ومقتل عدد منهم والاستيلاء على أسلحة "