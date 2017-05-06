جيش جوبا يعلن استيلاءه على مقر المتمردين في راجا

جوبا 6 مايو 2017- أعلن جيش جنوب السودان، أن قواته استولت على مقر مقاتلى المعارضة التابعة لنائب الرئيس السابق ريك مشار، واستردت جميع المكاسب التى حققها المتمردون فى الشهور الماضية.

قوات من الجيش الشعبي في بور 29 نوفمبر 2014 (سودان تربيون)

وقال وزير الزراعة بولاية لول انجوك اشول بارجوك في تصريحات لسودان تربيون، الجمعة إن القوات الحكومية استعادت السيطرة على دولو، التي تبعد حوالى 20 ميلا غرب مدينة راجا وهى المقر الادارى لولاية لول.

وأدت الإنتصارات العسكرية الجديدة لصالح الحكومة لتحقيق مكاسب جديدة تضاف إلى ما حققه مقاتلو الحكومة ضد المعارضة المسلحة للحصول على موطئ قدم قوي في المنطقة.

وأضاف المسؤول الحكومي "أود أن أهنئ قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان على هذا العمل الجيد، لقد قاموا بعمل جيد عندما استولوا على مقر المتمردين ودمروا دولو، الآن هذا المكان تحت سيطرة قواتنا "،

ولفت الوزير إلى أن العملية كانت مشتركة، بما في ذلك الفرقة الخامسة والثالثة تحت قيادة العقيد ألبينو أكول مايول ونائبه قائد العملية كول جيمس ريك بار وتحت إشراف الجنرال رزق زكرياحاكم ولاية لول.

وذكر المسؤول الحكومي أن الحكومة مازالت تتابع المقاتلين المسلحين حتى يستسلموا .