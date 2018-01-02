جيش جوبا يقول إن زملاء قائد الجيش السابق فروا إلى السودان

جوبا 2 يناير 2018 ـ أقر جيش جنوب السودان الإثنين بأن زملاء قائد جيش البلاد السابق الجنرال بول مالونق هربوا من البلاد الى دولة السودان المجاورة.

مالونق لدى عودته الى مطار جوبا السبت 13 مايو 2017 (سودان تربيون)

وقال قائد القوات البرية في الجيش الشعبي لتحرير السودان الفريق سانتينو دينق في تصريحات لـ (سودان تربيون) إن مفوض مقاطعة أويل الشمالية السابق ومفوض مقاطعة مادول فرا من البلاد.

وأضاف "صحيح اننا تلقينا تقريرا من السكان المحليين أن مفوض مقاطعة مادول السابق مانوت يل لوال ومفوض مقاطعة أويل الشمالية كول أثواي هال ليسوا في المنطقة. وقيل لنا إنهم فروا من البلاد الى منطقة تسمى الميرم في السودان.. لا نعرف السبب لكن السلطات المحلية تحقق في القضية".

لكن المسؤول الحكومي لم يشير الى ما سيقوم به الجيش لضمان سلامة المسؤولين السابقين.

وفي نوفمبر من العام الماضي قال قائد عسكرى من جنوب السودان إنه إنشق مع أكثر من 200 جندي الى أكبر جماعة متمردة في البلاد وسط مواجهة بين الرئيس سلفا كير ورئيس الأركان العامة السابق للبلاد.

وقال المقدم تشان قرنق، حليف مالونق، إنه إنشق لمحاربة نظام الرئيس كير.

وقتل عشرات الآلاف من المواطنين وشرد أكثر من مليوني شخص في أسوأ أعمال عنف في الدولة الوليدة منذ أن انفصالها عن السودان يوليو 2011.