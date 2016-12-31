حاكم في جنوب السودان ينجو بأعجوبة من ثاني محاولة اغتيال

جوبا 31 ديسمبر 2016 ـ كشف حاكم ولاية لول، أحد ولايات جنوب السودان التي أنشأت حديثا، أنه نجا من محاولة إغتيال بأعجوبة عندما هاجم مسلحون مجهولون قافلة تقله يوم الخميس.
- رزق زكريا حسن حاكم ولاية لول بجنوب السودان
وقال الحاكم رزق زكريا حسن في تصريحات لـ(سودان تريبيون) الجمعة إن الحادث وقع في منطقة دامبارا الواقعة على بعد حوالي تسعة أميال إلى الجنوب من العاصمة راجا.
وأضاف "نعم هذا صحيح، كنت مسافرا في موكب يتكون من أربع سيارات عند تعرضنا لهجوم من إيدي مسلحين مجهولين، وقد تمكنت من الخروج من الوضع بإعجوبة بعد أن اشتبكت قواتنا مع المهاجمين".
ووفقا للحاكم فإنه لم يصب أي من حراسه بأذى ولكن سياراتهم تلقت بعض الرصاصات، وزاد "تلقت سيارتي ثلاث رصاصات، ولكن تمكنا من تفريقهم".
ويعتبر الهجوم على الحاكم الثاني من نوعه في أقل من عام، ففي يونيو كانت هناك محاولة لاغتياله في نفس المنطقة لكنه نجا من الهجوم عندما اجتاحت قوات المعارضة العاصمة.
ويتقلد حسن منصب حاكم مقاطعة لول منذ 24 ديسمبر 2015 وهو أول حاكم للمقاطعة التي أنشأها الرئيس سلفاكير ميارديت في 2 أكتوبر 2015. وكان قبلها حاكماً لغرب بحر الغزال.
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