حاكم ولاية (اماتونج) يقول إنه يجرى محادثات مع فصيل مشار

جوبا 16 مايو 2017- كشف حاكم ولاية (اماتونج) في جنوب السودان أنه يتوسط في حوار سلام مع فصيل التمرد الرئيسي الذي يقوده نائب الرئيس السابق رياك مشار .

رياك مشار لدى وصوله جوبا..الثلاثاء 26 أبريل 2016 ..صورة لـ(سودان تربيون)

وقال الحاكم توبيولو البرتو في تصريحات (لسودان تربيون) الإثنين، إنه يجرى تفاوضا مع المتمردين المتحالفين مع مشار لوضع أسلحتهم والعودة الى ديارهم، وأردف "اننا فى مفاوضات مع مجموعة المتمردين. ونرحب باستجابتهم الإيجابية لبدء حوار في جنوب السودان".

بيد أن المتمردين قالوا ان مزاعم المسؤولين بشأن المحادثات "أكاذيب بيضاء".

وقال حاكم ولاية (اماتونج) المعين من جانب التمرد الجنرال بيرينو ناثانيل "أن الحركة الشعبية لتحرير السودان- فصيل مشار لا تقاتل من أجل أن تدرج في الحوار الوطني أو الحصول على مناصب، ان هذا الادعاء من جانب الحكومة يعكس فقط الافلاس الايديولوجى والارتباك الذى انحدر إليه النظام" .

وقال مسؤول التمرد ان قواتهم ما زالت على حالها تحت قيادة مشار وهي ملتزمة بالسعي الكامل لتحقيق مطالب شعب جنوب السودان، وزاد "الفيدرالية والديمقراطية والحرية والعدالة والمساءلة والازدهار وليس الحوار الوطني والإثراء الذاتي . أن الحوار الوطنى ولد ميتا ودفن فى قصر الرئاسة".

وأضاف إن ولاية (اماتونج) ما زالت تأمل في تطلعات شعب جنوب السودان مع أشقاء آخرين في منطقة الاستوائية وغرب بحر الغزال وأعالي النيل، وتابع "أن المظالم المتعلقة بالاستيلاء على الاراضى والتهميش والاستبعاد والقتل المستهدف والابادة الجماعية والفظائع والتطهير العرقى جعلت تصميمنا على الكفاح من اجل تحقيق التحرير الكامل وحرية جنوب السودان اقوى من اى وقت مضى".

واتهم مسؤول التمرد نظام جوبا بإدارة برنامج سياسي مفلس، مدعيا أن نظام جوبا يستخدم الحشد الإثني كتكتيك لمكافحة الحروب ضد القبائل الأخرى في جنوب السودان.