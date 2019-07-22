حاكم ولاية (جوبك) يطلع الرئيس كير على الوضع الأمني

جوبا 22 يوليو 2019- أطلع حاكم ولاية جوبك في جنوب السودان، أوغستينو واني الجمعة، الرئيس سلفا كير على الوضع الأمني في الولاية.

حاكم ولاية يوبيك أوجستينو جادالله واني (يسار) يلتقي بالرئيس سلفا كير في جوبا .. 18 يوليو 2019

وصرّح واني أنه ناقش زعيم جنوب السودان حول الأمطار التي تؤثر على أحوال الطرق في الولاية.

ويأتي اللقاء بعد أسبوعين من مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين في كمين نصب على طريق جوبا نمولي السريع.

ووقع الحادث عندما كان الضحايا متوجهين إلى جوبا وتعرضت السيارة التي كانوا يستقلونها للهجوم في قرية أوروب، لوا بوما.

وجاء الهجوم وسط تقارير متزايدة عن محاولات سرقة على الطريق السريع.

ومنذ اندلاع القتال بين القوات الموالية لكير ونائبه السابق رياك مشار 2016، تعرض المسافرون من جوبا إلى يمولي للهجوم والسرقة والقتل.