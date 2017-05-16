حركات دارفور تجري مشاورات غير رسمية مع الحكومة ببرلين

الخرطوم 16 مايو 2017 ـ كشفت حركتا تحرير السودان والعدل والمساواة، الثلاثاء، أنهما ستلتقيان وفدا من الحكومة السودانية ببرلين يومي الخميس والجمعة القادمين لإجراء مشاورات غير رسمية حول القضايا العالقة.

جبريل إبراهيم في الجلسة الافتتاحية لمفاوضات دارفور وبجانبه مني أركو مناوي في أديس أبابا نوفمبر 2014 (صورة سودان تربيون)

وتدعم ألمانيا جهود الآلية الأفريقية الرفيعة لتحقيق السلام في السودان حيث وقعت اتفاقية معها في نوفمبر 2014 بموجبها صارت ألمانيا مسهلا لعمل الآلية وشريكا لإنجاح السلام والتغيير الديمقراطي في البلاد.

وطبقا لبيان ممهور بتوقيع علي ترايو عن حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، وأحمد تقد عن حركة العدل والمساواة برئاسة جبريل إبراهيم، فإن "الحركتين تلقتا دعوة من الخارجية الألمانية للقاء وفد من الحكومة السودانية ببرلين يومي 18 و19 مايو الحالي".

وأكد البيان الذي تلقته "سودان تربيون" أن اللقاء بغرض إجراء "مشاورات غير رسمية" حول القضايا العالقة التي حالت دون التوصل لاتفاق وقف العدائيات بغرض تعزيز الوضع الإنساني في دارفور، حيث تقاتل الحكومة مجموعة حركات بالإقليم منذ العام 2003.

وعلقت الآلية الأفريقية الرفيعة بقيادة ثابو امبيكي مفاوضات بأديس أبابا في أغسطس الماضي حول مساري دارفور والمنطقتين بدون التوصل لاتفاق لوقف العدائيات.

وترفض حركات دارفور الالتحاق بوثيقة سلام دارفور الموقعة بالدوحة في يوليو 2011 وتطالب بالتفاوض من جديد حول ملف التعويضات وتوفير الأمن للنازحين واللاجئين وإعادة توطينهم وإعادة توزيع الثروة والمشاركة في السلطة.

وثمنت الحركتان جهود الحكومة الألمانية ومساعيها المستمرة في البحث عن الأمن والسلام والاستقرار في دارفور والسودان عامة.

وقال البيان "وفي ذات الوقت تدرك الحركتان أن هذا اللقاء يجئ في ظرف سياسي مختلف تماما عن آخر لقاء التقى فيه الطرفان".

وتابع "نظام المؤتمر الوطنى يأتي لهذا الاجتماع بعد أن نسف اتفاق خارطة الطريق الذي وقعت عليها الحركتان مع بقية الشركاء من قوى (نداء السودان) وقضى على كل الفرص المتاحة للانتقال بالبلاد الى مرحلة الأمن والسلام والاستقرار وتحول ديمقراطي عبر عملية تفاوضية جادة وحوار متكافئ".

وكانت قوى "نداء السودان" التي تضم أحزابا معارضة وحركات مسلحة قد وقعت على خارطة الطريق الأفريقية في أغسطس 2016، بعد شهور من توقيع الحكومة عليها.