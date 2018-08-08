حركات دارفور تعلن تمديد وقف الأعمال العدائية ثلاث أشهر

الخرطوم 8 أغسطس 2018- مددت جماعات مسلحة في اقليم دارفور السوداني، الأربعاء وقف الأعمال العدائية من جانب واحد لثلاث أشهر أخرى.

نازحون من شرق جبل مرة بمعسكر (زمزم) في شمال دارفور.. صورة لـ(سودان تربيون)

وأفاد بيان مشترك بتوقيع حركة تحرير السودان، قيادة مناوي، وحركة العدل والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم، وحركة تحرير السودان – المجلس الانتقالي، أن الإعلان عن وقف العمليات بنحو فوري اقتضته "أغراض إنسانية".

وأضاف "يهدف وقف الأعمال القتالية إلى حماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى السكان المتضررين من الحرب، وخلق بيئة مواتية لمحادثات السلام".

وبحسب البيان فإن سريان وقف الأعمال العدائية " سيبدأ اعتبارا من الساعة 11:59 مساءً 7 أغسطس 2018 ويمتد 3 أشهر أي حتى 6 نوفمبر 2018".

وسيتم تطبيق وقف الأعمال العدائية في جميع أنحاء مناطق النزاع في إقليم دارفور.

وكان الرئيس السوداني عمر البشير أصدر بدوره في 12 يوليو الماضي قرارا بتمديد وقف إطلاق النار في مناطق العمليات لستة أشهر.

ومنذ 3 سنوات ظلت الحكومة السودانية والمعارضة المسلحة تجددان من حين لآخر إعلان وقف إطلاق النار في مناطق النزاعات باستثناء ما تقول إنه رد للهجمات أو الدفاع عن النفس.

وتقاتل الحكومة السودانية متمردي الحركة الشعبية ـ شمال في منطقتي جنوب كردفان/ جبال النوبة، والنيل الأزرق منذ يونيو 2011، ومجموعة حركات مسلحة بدارفور منذ 2003، لكن حدة المعارك العسكرية المباشرة انحسرت خلال الأعوام الأخيرة بشكل ملحوظ.

وأخفقت هذه الجماعات المسلحة، في التوصل الى تسوية سلمية مع الحكومة السودانية خلال العديد من جولات التفاوض في الخارج.