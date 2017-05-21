حركة التمرد في جنوب السودان تنفي استبدال قائدها مشار

جوبا 21 مايو 2017- نفى فصيل المعارضة المسلح الرئيسي في جنوب السودان بقيادة النائب السابق رياك مشار وثيقة أفادت بأن زعيمها مشار قام بتعيين زوجته رئيس بالنيابة.
وانتشرت وثيقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تشير إلى أن أنجلينا تيني زوجة مشار عينت رئيسا بالإنابة لحركة المعارضة المسلحة،
- أنجلينا تيني تخاطب اليوم العالمي للمرأة في جوبا مارس 2013 (سودان تربيون)
الا أن السكرتير الصحفي لمشار لام كويل لام، نفى صحة الوثيقة المذكورة ووصفها بانها "مزيفة ومجرد تزوير".
ودعا مسؤول التمرد جميع المؤيدين وأعضاء الحركة وشعب جنوب السودان إلى عدم تصديق الوثيقة "المزيفة" التي تدعي أن أنجلينا تتولى رئاسة الحركة .
وأضاف لام على صفحته على الفيسبوك السبت "ان الوثيقة التى يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تعيين السيدة انجيلينا جانى تينى رئيسا بالنيابة للحركة وثيقة مزورة ".
لافتا إلى أن مثل هذه الوثيقة يمكن أن ينشرها مسؤولون حكوميون مثل الوثائق المماثلة التي ينشرها أنصار حكومة الرئيس سلفا كير دائما.
ويرى محللون سياسيون أن الدافع لتداول هذه الوثائق المزورة باسم مشار هي جزء من الحملة السياسية عبر استخدام الدعاية لإثارة السخط داخل القيادة لتشجيع الانقسام والتفكك داخل الفصائل، كما أنها تهدف إلى إضعاف قاعدة دعم مشار كزعيم للحركة وتصويره على أنه شخص أناني ويتبع مصلحة شخصية باسم الدعوة إلى التغيير والديمقراطية في حين أن أعماله في التعيينات تظهر العكس.
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