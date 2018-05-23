 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأربعاء 23 أيار (مايو) 2018

حركات مسلحة تتهم قوات الدعم السريع بمهاجمة نازحين بوسط دارفور

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 23 مايو 2018 ـ اتهمت حركات مسلحة في دارفور، الأربعاء، قوات الدعم السريع الحكومية بالتورط في مقتل 3 نازحين وإصابة آخرين إثر هجوم شنته اليومين الماضيين على معسكر "عرديبة" للنازحين بمنطقة قارسيلا بولاية وسط دارفور.

JPEG - 39.1 كيلوبايت
نازحون من جبل مرة في سورتوني بولاية شمال دارفور (صورة من يوناميد)

وهذا يعد الحادث الثاني من نوعه هذا الأسبوع بعد أن لقيت امرأة مصرعها وأصيب آخرين بجراح الإثنين الماضي في هجوم نفذته قوة للدعم السريع على معسكر "خمسة دقائق" بمدينة زالنجي عاصمة وسط دارفور.

وقال بيان للمتحدث باسم حركة/ جيش تحرير السودان ـ المجلس الانتقالي نور الدين كوكي، إن الهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع على معسكر "عرديبة" جاء في إطار خطة معلنة للرئاسة السودانية.

وأكد البيان الذي تلقته "سودان تربيون" أن الهجوم أسفر عن مقتل 3 نازحين وغصابة 12 آخرين.

وأوضح أن الهجوم بدأ على المعسكر في التاسعة من مساء الثلاثاء بنهب سوق "أبوجا" التابع للمعسكر والتعدي على مواطنين ما أسفر عن مقتل إثنين من النازحين هم زكريا داؤد ومسى آدم يندور وإصابة تسعة آخرين.

وأضاف أن "القوة المهاجمة عاودت مدعومة بقوة شرطية هجومها على النازحين أثناء دفن القتلى في المقبرة وتم إطلاق الرصاص على النازحين بحضور السلطات الحكومية المحلية على رأسهم المعتمد، وقتلت النازحة مريم عيسى عبد الرحيم وأصيب ثلاثة آخرين، ما أجبر النازحين على ترك الجثامين في العراء".

وأكد المتحدث باسم الحركة أن الحركة أجرت اتصالا فوريا مع لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة المكونة وفق القرار "1593" المعنية بمراقبة الأوضاع في دارفور وطالبتها بضرورة تدوين وعرض هذه الانتهاكات في اجتماعها في رئاسة الأمم المتحدة بنيويورك خلال أيام.

وحمل الرئاسة السودانية مسؤولية قتل النازحين في المعسكرات وطالب بعثة "يوناميد" بالإلتفات إلى ما يحدث في دارفور من قتل وتشريد للمدنيين وحمايتهم وفق تفويض الممنوح لها.

وأدانت حركة/ جيش تحرير السودان "الجريمة البشعة بحق المدنيين العزل" وحملت الحكومة كامل المسؤولية عنها.

وأشار المتحدث باسم الحركة محمد عبد الرحمن الناير إلى تكرار مثل هذه الحوادث مشيرا إلى حادثة معسكر "خمسة دقايق" في زالنجي الإثنين الماضي.

كما أدانت منسقية النازحين واللاجئين ودعت لتدخل عاجل من الأمم المتحدة عبر وكالاتها لنقل المصابين لأن الوضع خارج السيطرة بقارسيلا.

وطالب بيان للمنسقية الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن والولايات المتحدة عقد جلسة طارئة وإصدار قرار واضح لوقف هذه الانتهاكات ـ بحسب البيان ـ.

ودعت بعثة يوناميد لإخلاء مسؤوليتها تجاه حماية النازحين وإصدار بيان يدين هجمات القوات الحكومية على المدنيين والنازحين العزل.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

الرائد لا يكذب أهله 2018-05-21 17:14:52 الإمام الصادق المهدي 16/5/2018م أمتنا العربية والأمة الإسلامية والعالم، عوالم تمر بمرحلة خطيرة يعتبرها بعض الناس غلياناً منذراً بحرب كونية لا تبقى ولا تذر. وأسوأ ما في الأمر قصور التشخيص لهذه الحالات، بالتالي تهافت (...)

ياسر عرمان وغصن الزيتون (١-٣) 2018-05-21 01:12:39 مصطفى عبد العزيز البطل mustafabatal@msn.com (1) يستحق الحبيب ياسر عرمان ان نقول له: حمد الله على السلامة وألف مبروك، فكون أن هذا الحبيب وصل متأخرا لا يمثل اشكالية ذات وزن، فقد قيل: أن تأتي متأخرا خيرٌ من ألا تأتي. (...)

الإنتقـال السلـس من الكـفاح المسلـح الى السلمى 2018-05-19 16:40:20 ياسر عرمان يبقى الكفاح المسلح مهما طال وقته مرحلة مؤقتة وآلية ذات هدف ووقت معلوم تابعة للمنظمة السياسية المعنية، فحتى الحركات التى وصلت الى السلطة عن طريقه تحولت أجنحتها العسكرية الى جيوش نظامية، وإن احتفظت بطبيعتها (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

ذكرى شهداء الكرامة 2018-05-21 23:22:45 الحرية - العدل - السلام - الديمقراطية حركة / جيش تحرير السودان - المجلس الإنتقالي جماهير شعبنا الكريم في مثل هذا اليوم، و كما درجة العادة، فإننا نحظى بدقيقة من الصمت لتعانق أرواحنا أرواح رفاقنا الذين بسببهم لا نزال على (...)

منظومة قوانين النظام العام.. ادوات للقمع والهيمنة الشمولية 2017-12-28 17:49:16 المجموعة السودانية للديمقراطية أولا منظومة قوانين النظام العام: ادوات للقمع والهيمنة الشمولية قوانين النظام العام، هي منظومة مواد قانونية يتضمنها القانون الجنائي السوداني بالإضافة الي ما يعرف بقانون سلامة المجتمع والذي صدر (...)

ورقة د. غازي صلاح الدين العتباني في ورشة عمل الانتخابات ومستقبل الممارسة السياسية بعنوان "آفاق الممارسة السياسية في السودان" 2017-12-08 14:32:35 بسم الله الرحمن الرحيم آفاق الممارسة السياسية في السودان "تحديات الإصلاح السياسي في السودان بتصويب نحو إصلاح الحركة السياسية الحزبية" بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده على نعمه التي لا تعد، ونسأله أن يجمعنا على الهدى ويدلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.