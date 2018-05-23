حركات مسلحة تتهم قوات الدعم السريع بمهاجمة نازحين بوسط دارفور

الخرطوم 23 مايو 2018 ـ اتهمت حركات مسلحة في دارفور، الأربعاء، قوات الدعم السريع الحكومية بالتورط في مقتل 3 نازحين وإصابة آخرين إثر هجوم شنته اليومين الماضيين على معسكر "عرديبة" للنازحين بمنطقة قارسيلا بولاية وسط دارفور.

نازحون من جبل مرة في سورتوني بولاية شمال دارفور (صورة من يوناميد)

وهذا يعد الحادث الثاني من نوعه هذا الأسبوع بعد أن لقيت امرأة مصرعها وأصيب آخرين بجراح الإثنين الماضي في هجوم نفذته قوة للدعم السريع على معسكر "خمسة دقائق" بمدينة زالنجي عاصمة وسط دارفور.

وقال بيان للمتحدث باسم حركة/ جيش تحرير السودان ـ المجلس الانتقالي نور الدين كوكي، إن الهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع على معسكر "عرديبة" جاء في إطار خطة معلنة للرئاسة السودانية.

وأكد البيان الذي تلقته "سودان تربيون" أن الهجوم أسفر عن مقتل 3 نازحين وغصابة 12 آخرين.

وأوضح أن الهجوم بدأ على المعسكر في التاسعة من مساء الثلاثاء بنهب سوق "أبوجا" التابع للمعسكر والتعدي على مواطنين ما أسفر عن مقتل إثنين من النازحين هم زكريا داؤد ومسى آدم يندور وإصابة تسعة آخرين.

وأضاف أن "القوة المهاجمة عاودت مدعومة بقوة شرطية هجومها على النازحين أثناء دفن القتلى في المقبرة وتم إطلاق الرصاص على النازحين بحضور السلطات الحكومية المحلية على رأسهم المعتمد، وقتلت النازحة مريم عيسى عبد الرحيم وأصيب ثلاثة آخرين، ما أجبر النازحين على ترك الجثامين في العراء".

وأكد المتحدث باسم الحركة أن الحركة أجرت اتصالا فوريا مع لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة المكونة وفق القرار "1593" المعنية بمراقبة الأوضاع في دارفور وطالبتها بضرورة تدوين وعرض هذه الانتهاكات في اجتماعها في رئاسة الأمم المتحدة بنيويورك خلال أيام.

وحمل الرئاسة السودانية مسؤولية قتل النازحين في المعسكرات وطالب بعثة "يوناميد" بالإلتفات إلى ما يحدث في دارفور من قتل وتشريد للمدنيين وحمايتهم وفق تفويض الممنوح لها.

وأدانت حركة/ جيش تحرير السودان "الجريمة البشعة بحق المدنيين العزل" وحملت الحكومة كامل المسؤولية عنها.

وأشار المتحدث باسم الحركة محمد عبد الرحمن الناير إلى تكرار مثل هذه الحوادث مشيرا إلى حادثة معسكر "خمسة دقايق" في زالنجي الإثنين الماضي.

كما أدانت منسقية النازحين واللاجئين ودعت لتدخل عاجل من الأمم المتحدة عبر وكالاتها لنقل المصابين لأن الوضع خارج السيطرة بقارسيلا.

وطالب بيان للمنسقية الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن والولايات المتحدة عقد جلسة طارئة وإصدار قرار واضح لوقف هذه الانتهاكات ـ بحسب البيان ـ.

ودعت بعثة يوناميد لإخلاء مسؤوليتها تجاه حماية النازحين وإصدار بيان يدين هجمات القوات الحكومية على المدنيين والنازحين العزل.