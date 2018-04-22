 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأحد 22 نيسان (أبريل) 2018

حركة تحرير السودان بزعامة عبد الواحد تهاجم حزب البعث العربي

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 22 أبريل 2018- شنت حركة/ جيش تحرير السودان، التي يتزعمها عبد الواحد نور، هجوما عنيفا على حزب البعث العربي الاشتراكي بالسودان، واتهمته "بممارسة دعاية رخيصة لصالح النظام للتستر على جرائمه في دارفور.

JPEG - 12.6 كيلوبايت
عبد الواحد نور

وجاءت انتقادات الحركة لحزب البعث على خلفية، بيان أوردته السبت نشرة (الهدف) الصحفية لسان حال حزب البعث، بتوقيع "قيادة تنظيمات دارفور لحزب البعث العربي الاشتراكي"، اتهم قوات الحركة بالتعدي على المواطنين في دارفور.

وقال المتحدث الرسمي للحركة، محمد عبد الرحمن الناير، إن بيان البعث حوى أكاذيب ومغالطات غرضها الرئيس التستر على جرائم مليشيات النظام وحرق قرى المواطنين في جبل مرة وإيجاد مبررات لانتهاكاته إمعانا في تزوير الحقائق على الأرض.

وأكد أن ما جاء في البيان عار عن الصحة ولا يمت للحقيقة بصلة والغرض منه التستر على جرائم النظام.

وقال إن تهجير السكان الأصليين وحرق مساكنهم لم يبدأ في 2018 وإنما منذ العام 2002، مردفاً "لكن كل تلك الجرائم لا تهم حزب البعث بقدر اهتمامه بما يجري في فلسطين والعراق وسوريا".

وشدد البيان الذي أطلعت عليه (سودان تربيون) على أن قوات الحركة في غاية الانضباط ولم تعتد على أي مواطن في دارفور أو سواها، مشيراً إلى أن الجهات التى تقتل وتنهب وتسلب وتغتصب وتختطف وتطالب بفدية معلومة للجميع.

وتابع "الجميع على علم تام بمواقف حزب البعث من الكفاح المسلح وقضايا الشعوب السودانية في الأطراف والحركات الثورية تحديدا ولكن أن يصل به الحال لإلصاق تهم باطلة بنا كما فعل سابقا مع الحركة الشعبية فهذا غير مقبول البتة".



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

"فيل" الروات (1+2) 2018-04-22 18:01:42 كتب: السر سيد أحمد الاعلان التحريري المنشور في موقع "أويل برايس" المتخصص في الشؤون النفطية يوم الاحد الماضي عن حقل الروات جنوب غرب كوستي وأثار الكثير من الاهتمام واللغط لم يكن الوحيد من نوعه، فقد لحقه أعلان أخر في نفس (...)

بعد إذن زرقاء اليمامة 2018-04-22 15:19:13 كتب : د.عبد اللطيف البوني (1 ) في المقالات الثلاثة الأخيرة ذهبنا في اتجاه أن الاختراقات التي حدثت في محصول القطن والتي جاءت متأخرة في محصول القمح والتي يمكن ان تمهد للاختراق كبير في العام القادم، وذكرنا بعض نقاط القوة (...)

في الجزيرة نزرع أملنا 2018-04-22 15:16:42 كتب : د. عبد اللطيف البوني (1 ) أجد العذر للسادة الذين اندهشوا من الكلام الذي سقناه من أن السياسات الزراعية الجديدة تجاه محصولي القطن والقمح في مشروع الجزيرة في موسم 2017\2018 الحالي احدثت اختراقاً وانه يمكن التوسع في (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

منظومة قوانين النظام العام.. ادوات للقمع والهيمنة الشمولية 2017-12-28 17:49:16 المجموعة السودانية للديمقراطية أولا منظومة قوانين النظام العام: ادوات للقمع والهيمنة الشمولية قوانين النظام العام، هي منظومة مواد قانونية يتضمنها القانون الجنائي السوداني بالإضافة الي ما يعرف بقانون سلامة المجتمع والذي صدر (...)

ورقة د. غازي صلاح الدين العتباني في ورشة عمل الانتخابات ومستقبل الممارسة السياسية بعنوان "آفاق الممارسة السياسية في السودان" 2017-12-08 14:32:35 بسم الله الرحمن الرحيم آفاق الممارسة السياسية في السودان "تحديات الإصلاح السياسي في السودان بتصويب نحو إصلاح الحركة السياسية الحزبية" بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده على نعمه التي لا تعد، ونسأله أن يجمعنا على الهدى ويدلنا (...)

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.