حركة تحرير السودان بزعامة عبد الواحد تهاجم حزب البعث العربي

الخرطوم 22 أبريل 2018- شنت حركة/ جيش تحرير السودان، التي يتزعمها عبد الواحد نور، هجوما عنيفا على حزب البعث العربي الاشتراكي بالسودان، واتهمته "بممارسة دعاية رخيصة لصالح النظام للتستر على جرائمه في دارفور.

عبد الواحد نور

وجاءت انتقادات الحركة لحزب البعث على خلفية، بيان أوردته السبت نشرة (الهدف) الصحفية لسان حال حزب البعث، بتوقيع "قيادة تنظيمات دارفور لحزب البعث العربي الاشتراكي"، اتهم قوات الحركة بالتعدي على المواطنين في دارفور.

وقال المتحدث الرسمي للحركة، محمد عبد الرحمن الناير، إن بيان البعث حوى أكاذيب ومغالطات غرضها الرئيس التستر على جرائم مليشيات النظام وحرق قرى المواطنين في جبل مرة وإيجاد مبررات لانتهاكاته إمعانا في تزوير الحقائق على الأرض.

وأكد أن ما جاء في البيان عار عن الصحة ولا يمت للحقيقة بصلة والغرض منه التستر على جرائم النظام.

وقال إن تهجير السكان الأصليين وحرق مساكنهم لم يبدأ في 2018 وإنما منذ العام 2002، مردفاً "لكن كل تلك الجرائم لا تهم حزب البعث بقدر اهتمامه بما يجري في فلسطين والعراق وسوريا".

وشدد البيان الذي أطلعت عليه (سودان تربيون) على أن قوات الحركة في غاية الانضباط ولم تعتد على أي مواطن في دارفور أو سواها، مشيراً إلى أن الجهات التى تقتل وتنهب وتسلب وتغتصب وتختطف وتطالب بفدية معلومة للجميع.

وتابع "الجميع على علم تام بمواقف حزب البعث من الكفاح المسلح وقضايا الشعوب السودانية في الأطراف والحركات الثورية تحديدا ولكن أن يصل به الحال لإلصاق تهم باطلة بنا كما فعل سابقا مع الحركة الشعبية فهذا غير مقبول البتة".