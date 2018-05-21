حركة تحرير السودان تنفي مقابلة عبد الواحد لوفد أهلي بباريس

الخرطوم 21 مايو 2018 ـ نفت حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور، أن يكون رئيسها قد قابل وفدا من أعيان قبيلة الفور في باريس، متهمة الوفد الأهلي بتزوير أوراق الحركة الرسمية وختمها للإيحاء بأن الزيارة مرتب لها وبعلم وموافقة قيادتها.

عبد الواحد يتحدث في ندوة بباريس...السبت 11 نوفمبر 2017 (سودان تربيون)

وظهر في وقت سابق من مايو الحالي، وفد من مجلس شورى قبيلة الفور، في العاصمة الفرنسية، التي وصلها بغرض مقابلة رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور، لأجل التفاكر معه حول احلال السلام في دارفور.

ويضم الوفد كل من المقدوم صلاح الدين رجال، محمد نهيض صالح، الفريق محمد عبد الشافع، د. الأمين محمود محمد عثمان، خليل آدم عبد الكريم، عبد اللطيف عبد الحميد عبد اللطيف.

وقال المقدوم صلاح الدين محمد الفضل، رئيس الادارة الأهلية للفور بجنوب دارفور لصحيفة (الأخبار) الصادرة بالخرطوم يوم الأثنين، إن الزيارة كانت بدعوة من "المنظمة الوطنية للسلام" التي تولت ترتيبات السفر، بغرض لقاء عبد الواحد لوضع حد للحرب وما يجري في جبل مرة حالياً.

وأوضح أنهم طلبوا موافقة مكتوبة من عبد الواحد على اللقاء قبل السفر، مضيفاً "استلمنا الموافقة وطلب منا مندوب عبد الواحد مبلغ 40 الف دولار لترتيب الزيارة والحصول على الموافقة لكن الحركة أنكرت لاحقاً استلامها للمبلغ".

وقال عبد اللطيف عبد الحميد، عضو الوفد، إن سكرتير عبد الواحد، يدعى أحمد خليل، زور خطاب موافقة عبد الواحد للقاء الوفد الذي أنكرت الحركة لاحقا تحريره، مضيفاً "أحمد خليل حرر لنا خطاب الموافقة ممهورا بختم الحركة والآن بحوزتنا".

وكشف عبد اللطيف بحسب الصحيفة عن طلب وترجي "أحمد خليل" للوفد باصطحاب زوجته معهم واحضارها له في فرنسا. وأضاف "بالفعل وافقنا من ناحية انسانية واخذناها وسلمناها له وهي الآن بفرنسا".

وقال المتحدث باسم حركة جيش تحرير السودان، محمد عبد الرحمن الناير، في بيان، إن الوفد كذب حينما قال إنه جاء بدعوة من رئيس الحركة، وزور أوراق الحركة الرسمية وختمها للإيحاء بأن الزيارة مرتب لها وبعلم وموافقة قيادة الحركة".

وأوضح البيان الذي تلقته (سودان تربيون) أن "الحركة ليست رابطة اجتماعية خاصة بمكون قبيلة الفور، وليست قبيلة أو تجمع قبائل بل تضم في عضويتها من كل الأقاليم السودانية جاءوا بإرادتهم الذاتية وليسوا ممثلين عن أي مكون إجتماعي أو رقعة جغرافية".

وأضاف "هؤلاء الانتهازيين لم ينسقوا مع أي من قيادات الحركة وهم يعلمون بأن قيادة الحركة أو أي من قياداتها لم ولن يلتقيهم في أي مكان في العالم ولكنهم اختلقوا هذا اللقاء من أجل عطايا ينتظرونها".

وأكد أن الخطاب الذي ذكر الوفد بأنه من رئيس الحركة مزور ولا أساس له من الصحة، وزاد "هم فاشلون حتى في التزوير، فالصيغة التي جاء بها الخطاب هي صيغة كيزانية بامتياز ولا تشبه الخطابات الرسمية للحركة".

كما أن الورق "المروس" بحسب البيان ليس هو الورق الذي تستخدمه الحركة في خطاباتها، والختم لا علاقة له بالحركة ولا يوجد توقيع في الخطاب، وشعار وعلم الحركة معكوسين، وكتبوا اسم رئيس الحركة خطأ، ومعلوما أن الخطابات الرسمية تمهر بتوقع وختم رئيس الحركة".

وشدد البيان أن حركة تحرير السودان لن تحاور أو تفاوض النظام بالأصالة أو بالوكالة سرا أو علانية.

وتابع "إن موعدها مع شهدائها والضحايا وأحرار السودان هو الخلاص وإسقاط النظام ومحاكمة رموزه وبناء دولة المواطنة المتساوية".