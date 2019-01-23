حركة تحرير السودان: قتلى وجرحى في هجوم حكومي على (صابون الفقر)

الخرطوم 23 يناير 2019- اتهمت حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور، القوات السودانية الحكومية بشن هجمات على بعض المواقع حول جبل مرة، ما أدى لمقتل وجرح عدد من المدنيين.
- قصف حكومي على جبل مرة في دارفور - أرشيف
وقال المتحدث باسم الحركة عبد الرحمن الناير في بيان تلقته (سودان تربيون) الأربعاء إن القوات الحكومية المتمركزة في منطقة (قوبو) بمحور جنوب جبل مرة اطلقت السبت الماضي قذائف مدفعية صوب منطقة (صابون الفقر) ما أدى الى احراقها بالكامل وسقوط قتلى وجرحى- لم يحصهم.
وشجب الناير الاعتداء واستهداف قرى المدنيين العزل لافتا الى أن النظام أراد بهذا العدوان إشعال الحرب مجدداً لصرف الأنظار عن الأزمة الحقيقية التي يعيشها جراء الانتفاضة الشعبية السلمية التي انتظمت معظم مدن البلاد للمطالبة برحيله.
وأكد العزم على بذل كل الجهود الممكنة لبلوغ التغيير، وتفويت الفرصة على النظام وإفشال كافة مخططاته.
وتابع "نؤكد أن قواتنا في كافة الجبهات بكامل جاهزيتها واستعدادها لرد أي عدوان أو حماقة يقدم عليها النظام".
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