حركة دارفورية: قرارات (نداء السودان) فتحت الباب أمام رص صفوف المعارضة

الخرطوم 25 مارس 2019- أبدت حركة تحرير السودان – المجلس الانتقالي، ارتياحا لقرارات اجتماع قوى (نداء السودان) الأخيرة بإعلانها تعليق التفاوض مع الحكومة والانسحاب من خارطة الطريق الأفريقية.

قيادة (نداء السودان) انهت اجتماعات باريس بقرارت حاسمة .. الأربعاء 20 مارس 2019 (سودان تربيون)

وقال رئيس الحركة الهادي ادريس يحي في تصريح لـ (سودان تربيون) الإثنين، إن مخرجات اجتماع باريس الأخيرة فتحت الباب واسعا أمام قوى المعارضة لرص صفوفها من أجل مواجهة النظام.

وأضاف " الحركة ستكون جزءا اصيلا من هذا التشكيل الجديد لقوى المعارضة".

واعتبر إعلان الأطراف الموقعة على "خارطة الطريق" الافريقية التخلي عنها تأكيد لجدية هذه الأطراف بعدم التفاوض والحوار مع الحكومة السودانية.

وقال ادريس إن دعوة قوى نداء السودان الى تكوين جبهة عريضة للمعارضة تضم قوى اعلان الحرية والتغيير وكافة القوى الراغبة في التغيير تؤكد المضي في الطريق الذي رسمته حركته لأجل توحيد المعارضة.

يشار الى أن الحركة ليست جزءا من قوى (نداء السودان) برغم إعلانها في وقت سابق الانضمام الى تحالف الجبهة الثورية.

ومع ذلك ظهر الهادي ادريس في ردهات اجتماعات نداء السودان الأسبوع الماضي بباريس مما أثر حفيظة تيار آخر داخل الحركة بقيادة محمد صالح رزق الله الذي أصدر بيانا أكد فيه موقفهم الرافض للتقارب مع النداء بسبب جنوح بعض فصائله للتفاوض مع الحكومة السودانية.

ولم يتضح موقف تيار رزق الله بعد صدور البيان الختامي لنداء السودان الذي أعلن فيه تعليق التفاوض مع الحكومة والانسحاب من خارطة الطريق.