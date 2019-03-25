 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الاثنين 25 آذار (مارس) 2019

حركة دارفورية: قرارات (نداء السودان) فتحت الباب أمام رص صفوف المعارضة

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 25 مارس 2019- أبدت حركة تحرير السودان – المجلس الانتقالي، ارتياحا لقرارات اجتماع قوى (نداء السودان) الأخيرة بإعلانها تعليق التفاوض مع الحكومة والانسحاب من خارطة الطريق الأفريقية.

JPEG - 71.3 كيلوبايت
قيادة (نداء السودان) انهت اجتماعات باريس بقرارت حاسمة .. الأربعاء 20 مارس 2019 (سودان تربيون)

وقال رئيس الحركة الهادي ادريس يحي في تصريح لـ (سودان تربيون) الإثنين، إن مخرجات اجتماع باريس الأخيرة فتحت الباب واسعا أمام قوى المعارضة لرص صفوفها من أجل مواجهة النظام.

وأضاف " الحركة ستكون جزءا اصيلا من هذا التشكيل الجديد لقوى المعارضة".

واعتبر إعلان الأطراف الموقعة على "خارطة الطريق" الافريقية التخلي عنها تأكيد لجدية هذه الأطراف بعدم التفاوض والحوار مع الحكومة السودانية.

وقال ادريس إن دعوة قوى نداء السودان الى تكوين جبهة عريضة للمعارضة تضم قوى اعلان الحرية والتغيير وكافة القوى الراغبة في التغيير تؤكد المضي في الطريق الذي رسمته حركته لأجل توحيد المعارضة.

يشار الى أن الحركة ليست جزءا من قوى (نداء السودان) برغم إعلانها في وقت سابق الانضمام الى تحالف الجبهة الثورية.

ومع ذلك ظهر الهادي ادريس في ردهات اجتماعات نداء السودان الأسبوع الماضي بباريس مما أثر حفيظة تيار آخر داخل الحركة بقيادة محمد صالح رزق الله الذي أصدر بيانا أكد فيه موقفهم الرافض للتقارب مع النداء بسبب جنوح بعض فصائله للتفاوض مع الحكومة السودانية.

ولم يتضح موقف تيار رزق الله بعد صدور البيان الختامي لنداء السودان الذي أعلن فيه تعليق التفاوض مع الحكومة والانسحاب من خارطة الطريق.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

فوزي بشرى يصطاد فيصل محمد صالح: نار البشير ولا جنة الأمير (1-2)!! 2019-03-25 19:41:25 بقلم : شوقي إبراهيم عثمان الأستاذ المترجم فوزي بشرى الذي قدم من لندن إلى أبو ظبي بالتقريب عام 2001م، مستقيلا من جهة ما أو مؤسسة ما في لندن، وربما يحمل الجنسية البريطانية، نزل في منزل صديقه المترجم الآخر المرحوم مكي أبو (...)

رحلة شيخنا عبد الله من الإيمان إلى الكفر 2019-03-25 16:36:49 خاطرات على هامش الهبة (7) رحلة شيخنا عبد الله من الإيمان إلى الكفر مصطفى عبد العزيز البطل ‏mustafabatal@msn.com لم يحيّرني من أمر هبة الفتيان والصبايا وتداعياتها شيء مثلما حيرني موقف شيخي الدكتور عبد الله علي إبراهيم (...)

الانتفاضة وكتاب النظام 2019-03-25 16:19:23 بقلم : محمد عتيق حسب طبائعهم وملكاتهم يقوم إعلاميو النظام بأدوار مرسومة في دعمه وإسناده .. ففي السنوات الاخيرة مثلاً ،كان دور الاستاذ حسين خوجلي دوراً نقدياً في شكل أحاديث يبثها ، يخلط فيها قدراً من النقد السياسي المحسوب (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2019 SudanTribune - All rights reserved.