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حركة (دبجو) تثير تقليص حصتها في حكومة (الوفاق) مع رئيس الوزراء

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الخرطوم 10 يونيو 2017- أثارت حركة (العدل والمساواة) التي يتزعمها بخيت عبد الكريم دبجو، السبت، مع رئيس الوزراء السوداني، تحفظاتها على تشكيل حكومة الوفاق، بعد أن سلمت في وقت سابق خطابا يحوي ملحوظاتها واحتجاجها على تقليص حصة الحركة في الحكومة.

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رئيس حركة العدل والمساواة السودانية بخيت عبد الكريم دبجو

واتهمت الحركة الإسبوع الماضي، حزب المؤتمر الوطني الحاكم بنقض بروتكول الشراكة فى السلطة، وعدم الإلتزام بتنفيذ اتفاقية السلام الموقع عليها من الطرفين، بتقليص حصتها في التشكيل الوزاري الأخير، وسحب ما يقارب 14 وظيفة دستورية في العاصمة والولايات.

ووقعت حركة دبجو اتفاق سلام مع الحكومة السودانية في 6 أبريل 2013 بعد انفصالها من العدل والمساواة الأم في سبتمبر 2012، وحينها توسط الرئيس التشادي إدريس ديبي بين الخرطوم والفصيل المنشق قبل بدء محادثات سلام في الدوحة.

وقال أمين الاعلام المتحدث الرسمي للحركة، أحمد عبدالمجيد، في بيان السبت، تلقته (سودان تربيون) إن وفد برئاسة رئيس الحركة العميد بخيت دبجو، إلتقى رئيس مجلس الوزراء السوداني، بمكتبه بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وأوضح أن اللقاء ناقش الخطاب الذي دفعت به الحركة إلى الحكومة الإسبوع الماضي.

وأبلغ مصدر مأذون (سودان تربيون) أن رئيس الوزراء استمع لمطالب الحركة ووعد بالرد على خطابها خلال أيام.

وأكد البيان أن وفد الحركة شرح لرئيس مجلس الوزراء مسار إنفاذ وثيقة السلام وإكمال ما تبقى منها من لدن التوقيع الى قيام رفع مخرجات الحوار، مضيفاً "وقد ثمنت خطواته في إطار انفاذ توصيات الحوار الوطني ومشروع اصلاح الدولة".

وكانت الحركة نقلت إلى نافذين في القصر الرئاسي والمؤتمر الوطني، إحتجاجها على منح قوى التحرير والعدالة والتحرير والعدالة القومي وآخرين كامل حصصهم المتفق عليها في الحكومة الجديدة، مقابل "تقليص مخل" لنصيب حركة دبجو.



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