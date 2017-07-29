حركة (دبجو) ترفض حصار قطر وتدعو لتفويت الفرصة على (المتربصين)

الخرطوم 29 يوليو 2017- قالت حركة العدل والمساواة السودانية بزعامة (دبجو) أنها لا تري وجه حق فى إستمرار الحصار المفروض على دولة قطر من المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر والبحرين. ودعت دول الحصار لتفويت الفرصة على من أسمتهم بـ"المتربصين".

الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني (رويترز)

وفى يونيو الماضي أعلنت دول السعودية ، الإمارات ، مصر، البحرين قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر. وسارعت الحكومة السودانية وقتها لإتخاذ موقف محايد ودعم الوساطة الكويتية الرامية لنزع فتيل الأزمة.

وأبدت الحركة الموقعة على اتفاق سلام الدوحة ، والمشاركة في منظومة حكومة الوحدة الوطنية ، أسفها على تحامل دول الحصار على قطر ،وقالت إنه "لا يشبه الحكمة العربية المعهودة".

وأضافت فى بيان لمتحدثها الرسمي أحمد عبدالمجيد تلقته(سودان تربيون) السبت، " لقطر يدآ بيضاء مدت على بساط التأريخ لأهل السودان ودارفور بكافة مكوناتها العشائرية و المدنية والسياسية وهي التي نعمت بالسلام و الإستقرار وتنزلت مشروعات التنمية عليها بفضل التوقيع على وثيقة الدوحه".

وتابعت في بيانها " وثيقة الدوحة أرست دعائم السلم والإستقرار،وكان ذلك متصلآ من لدن الأب الامير حمد بن خليفه آل ثاني ومضى على ذات النهج الامير تميم الذي أوجب علينا موقفآ أخلاقيآ وإنسانيآ يجب أن يحترم ويدعم ويبقى موقفنا مساندآ ومؤازرآ للشعب القطري صاحب النموذج الانساني المتفرد متسيدآ منبر الوسطية الإسلامية السمحة بوقفته الصادقة والشجاعة تجاه أهلنا في دارفور دون إدخار نفيس او غالي".

ودعت الحركة دول الحصار لتفويت الفرصة على المتربصين. مضيفة" ودونكم إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين".

مؤكدة أن صوت الحركة سيبقي داعمآ لإحقاق قيم العدل والمساواة.