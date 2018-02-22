 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الخميس 22 شباط (فبراير) 2018

حركة دبجو: تعديلات (الوطني) تنهي المماطلة في انفاذ الاتفاقية

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 22 فبراير 2018 ـ أثنت حركة العدل والمساواة ـ فصيل عبد الكريم دبجو، الخميس، على تعديلات أجراها المؤتمر الوطني الحاكم، طالت منصب الرجل الثاني في الحزب، قائلة إن التعديلات ستنهي "المماطلة" في انفاذ اتفاقية الدوحة لسلام دارفور.

JPEG - 15.4 كيلوبايت
رئيس حركة العدل والمساواة السودانية بخيت عبد الكريم دبجو

وأعفى المكتب القيادي لحزب الحاكم، ليل الأربعاء، إبراهيم محمود حامد، من منصب نائب رئيس الحزب، وعين فيصل حسن إبراهيم خلفاً له.

وقال المتحدث باسم حركة العدل والمساواة، الموقعة على اتفاق السلام، بالأنابة محمد جابر عبد الله إن "حركة العدل والمساواة السودانية بقيادة العميد بخيت عبد الكريم دبجو، مستشار ديوان الحكم الاتحادي ترحب بأختيار الدكتور فيصل حسن ابراهيم لمنصب مساعد لرئيس جمهورية ونائب رئيس حزب المؤتمر الوطني".

ولم يصدر قرار من رئاسة الجمهورية حتى الآن بتعيين إبراهيم مساعدا للرئيس حيث تنص لائحة المؤتمر الوطني على أن نائب رئيس الحزب للشؤون التنظيمية والسياسية، يُعين مساعدا لرئيس الجمهورية.

وأفاد بيان للمتحدث باسم الحركة، تلقته "سودان تربيون"، أن الحركة ترى أن "الرجل مناسب في مكان مناسب لما يتصف به من صدق وأمانة فضلا عن قدرته على إدارة كافة الملفات وخاصة ملفات السلام".

وتابع "نرى من جانبنا أن السلام أصبح واقعا في دارفور، لكنه يحتاج لدعم وإنفاذ البنود خاصة المتعلقة بملفات السلطة والثروة والترتيبات الأمنية".

وسبق أن احتجت حركة دبجو عن حجم مشاركتها في حكومة الوفاق الوطني التي شكلت أخيرا، وحينها اتهمت المؤتمر الوطني بنقض بروتكول الشراكة في السلطة.

وأكد المتحدث أن الحركة عانت الفترة الماضية كثير جدا من مماطلة الحكومة في تنفيذ الاتفاقية، وزاد "الآن نرى أن هناك إصلاحات داخل حزب المؤتمر الوطني".

وأبدى أمله في أن تكون التعديلات داخل المؤتمر الوطني "فرصة لأنفاذ بنود اتفاقية السلام والأصلاحات السياسية والاقتصادية في البلد".

ووقعت حركة دبجو اتفاق سلام مع الحكومة السودانية في 6 أبريل 2013 بعد انفصالها من العدل والمساواة الأم في سبتمبر 2012.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

قوش .. تحطيم الصندوق 2018-02-20 18:19:16 بقلم : سلمى التجاني دشَّن صلاح عبدالله قوش مدير الأمن والمخابرات ، خطته في عهده الثاني ، بتصريحاتٍ حملتها صحف اليوم . وعلى عكس توقعات قلَّة من المراقبين بأنه سيبدأ عهده الجديد بتفكير خارج الصندوق ، فإذا به يحطم الصندوق ( (...)

عودة "قوش" أم عودة طه ؟ 2018-02-19 20:04:06 بقلم : عبدالحميد أحمد أعقب توقيع اتفاق السلام الشامل (2005) حدثاً مهماً على صعيد الجبهة الداخلية لنظام الإنقاذ، وافى صعود مجموعة جديدة ضمن محاور الصراع على السلطة الذي اشتد بين مكونات النظام، انكسفت على إثر ذلك سلطة "على (...)

في سجن كوبر ... رجل يعض (كلب) 2018-02-19 20:00:32 بقلم : سلمى التجاني في الصحافة كثيراً ما نردد أن الخبر هو عندما يعض رجلٌ كلباً وليس العكس. عندما دعت إدارة الإعلام بجهاز الأمن والمخابرات وسائل الإعلام المحلية والعالمية لتغطية خبر إطلاق سراح المعتقلين السياسيين من سجن (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

منظومة قوانين النظام العام.. ادوات للقمع والهيمنة الشمولية 2017-12-28 17:49:16 المجموعة السودانية للديمقراطية أولا منظومة قوانين النظام العام: ادوات للقمع والهيمنة الشمولية قوانين النظام العام، هي منظومة مواد قانونية يتضمنها القانون الجنائي السوداني بالإضافة الي ما يعرف بقانون سلامة المجتمع والذي صدر (...)

ورقة د. غازي صلاح الدين العتباني في ورشة عمل الانتخابات ومستقبل الممارسة السياسية بعنوان "آفاق الممارسة السياسية في السودان" 2017-12-08 14:32:35 بسم الله الرحمن الرحيم آفاق الممارسة السياسية في السودان "تحديات الإصلاح السياسي في السودان بتصويب نحو إصلاح الحركة السياسية الحزبية" بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده على نعمه التي لا تعد، ونسأله أن يجمعنا على الهدى ويدلنا (...)

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.