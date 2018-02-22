حركة دبجو: تعديلات (الوطني) تنهي المماطلة في انفاذ الاتفاقية

الخرطوم 22 فبراير 2018 ـ أثنت حركة العدل والمساواة ـ فصيل عبد الكريم دبجو، الخميس، على تعديلات أجراها المؤتمر الوطني الحاكم، طالت منصب الرجل الثاني في الحزب، قائلة إن التعديلات ستنهي "المماطلة" في انفاذ اتفاقية الدوحة لسلام دارفور.

رئيس حركة العدل والمساواة السودانية بخيت عبد الكريم دبجو

وأعفى المكتب القيادي لحزب الحاكم، ليل الأربعاء، إبراهيم محمود حامد، من منصب نائب رئيس الحزب، وعين فيصل حسن إبراهيم خلفاً له.

وقال المتحدث باسم حركة العدل والمساواة، الموقعة على اتفاق السلام، بالأنابة محمد جابر عبد الله إن "حركة العدل والمساواة السودانية بقيادة العميد بخيت عبد الكريم دبجو، مستشار ديوان الحكم الاتحادي ترحب بأختيار الدكتور فيصل حسن ابراهيم لمنصب مساعد لرئيس جمهورية ونائب رئيس حزب المؤتمر الوطني".

ولم يصدر قرار من رئاسة الجمهورية حتى الآن بتعيين إبراهيم مساعدا للرئيس حيث تنص لائحة المؤتمر الوطني على أن نائب رئيس الحزب للشؤون التنظيمية والسياسية، يُعين مساعدا لرئيس الجمهورية.

وأفاد بيان للمتحدث باسم الحركة، تلقته "سودان تربيون"، أن الحركة ترى أن "الرجل مناسب في مكان مناسب لما يتصف به من صدق وأمانة فضلا عن قدرته على إدارة كافة الملفات وخاصة ملفات السلام".

وتابع "نرى من جانبنا أن السلام أصبح واقعا في دارفور، لكنه يحتاج لدعم وإنفاذ البنود خاصة المتعلقة بملفات السلطة والثروة والترتيبات الأمنية".

وسبق أن احتجت حركة دبجو عن حجم مشاركتها في حكومة الوفاق الوطني التي شكلت أخيرا، وحينها اتهمت المؤتمر الوطني بنقض بروتكول الشراكة في السلطة.

وأكد المتحدث أن الحركة عانت الفترة الماضية كثير جدا من مماطلة الحكومة في تنفيذ الاتفاقية، وزاد "الآن نرى أن هناك إصلاحات داخل حزب المؤتمر الوطني".

وأبدى أمله في أن تكون التعديلات داخل المؤتمر الوطني "فرصة لأنفاذ بنود اتفاقية السلام والأصلاحات السياسية والاقتصادية في البلد".

ووقعت حركة دبجو اتفاق سلام مع الحكومة السودانية في 6 أبريل 2013 بعد انفصالها من العدل والمساواة الأم في سبتمبر 2012.