حركة دبجو: مشاركتنا في (حكومة الوفاق) على المحك

الخرطوم 5 يوليو 2017 ـ اتهمت حركة (العدل والمساواة) بزعامة بخيت دبجو، نائب رئيس المؤتمر الوطني الحاكم في السودان بوضع شراكة الحركة في حكومة الوفاق الوطني "على المحك".

عبدالكريم بخيت دبجو

وبحسب المتحدث باسم الحركة أحمد عبد المجيد لـ "سودان تربيون"، فإن النائب الأول لرئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء القومي بكري حسن صالح، أحال تظلما من الحركة بخصوص مشاركتها في الحكومة الجديدة إلى نائب رئيس الحزب الحاكم إبراهيم محمود "لكنه لم يعرها أي اهتمام".

وبعد إعلان تشكيل حكومة الوفاق في مايو الماضي اتهمت حركة دبجو، حزب المؤتمر الوطني بنقض بروتكول الشراكة في السلطة، الذي ينص على تمثيل الحركة بوزير اتحادي ووزير دولة، وثلاثة مفوضين ووزيرين في السلطة الاقليمية، بجانب منصب مستشار رئيس السلطة الاقليمية وخبراء وطنيين، علاوة على 5 وزراء و6 معتمدين في حكومات دارفور و13 نائبا في المجالس التشريعية لولايات دارفور وعشرة أعضاء في مجلس السلطة الاقليمية.

وأكد عبد المجيد أن الحركة في حكومة "الوحدة الوطنية" السابقة كانت مشاركتها بوزير دولة و4 وزراء ولائيين و3 معتمدي رئاسة و13 بمجلس التشريعي للسلطة الإقليمية، بينما تقلصت حصتها من الوزراء الولائيين في حكومة "الوفاق الوطني" لوزيرين ومعتمد رئاسة واحد.

وطالب المتحدث باسم الحركة بمنحهم نفس الحصة السابقة "على أقل تقدير" خاصة وأن الحركة تزخر بكفاءات تستوفي الشروط المطلوبة ـ بحسب قوله ـ.

وأكد أن حصة الحركة نص عليها اتفاق الدوحة لسلام دارفور الذي وقعته في أبريل 2013، مشيرا إلى الأدوار التي لعبتها في عملية السلام بدارفور وفي عملية الحوار الوطني.

وقال إن "الحركة قدمت مظلمة لرئاسة الجمهورية ووجدت آذانا صاغية وتفهمت المظلمة ووعدت بتزليل كل ما يعيق هذه الشراكة المميزة بعد أن أحالت المظلمة لإبراهيم محمود الذي لا يعير الشراكة أي اهتمام، بل ويضعها في المحك".

وأشار إلى تشكل أغلب حكومات ولايات دارفور حيث الثقل الجماهيري للحركة من دون الأخذ في الاعتبار مطالب الحركة "صاحبة الاتفاق المشهود والتضحيات الكبيرة في استتباب الأمن الذي شهدته ولايات دارفور".

ووقعت حركة دبجو اتفاق سلام مع الحكومة السودانية في 6 أبريل 2013 بعد انفصالها من حركة العدل والمساواة الأم في سبتمبر 2012، وحينها توسط الرئيس التشادي إدريس ديبي بين الخرطوم والفصيل المنشق قبل بدء محادثات سلام في الدوحة.