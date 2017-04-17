حركة دبجو ممتعضة من عدم اطلاق السلطات السودانية لمحكوميها

الخرطوم 17 أبريل 2017 ـ أبدت حركة العدل والمساواة الموقعة على اتفاق سلام دارفور، امتعاضها من عدم اشتمال عفو رئاسي لعشرة من محكوميها في السجون السودانية منذ العام 2010.

لحظة وصول "دبجو" للخرطوم قادماً من تشاد ...........الشروق

واطلقت السلطات السودانية في مارس الماضي سراح 259 من منسوبي الحركات المسلحة، تنفيذا لقرار العفو الذي أصدره الرئيس السوداني عمر البشير، وشمل القرار 25 محكوما بالإعدام من حركة العدل والمساواة شاركوا في الهجوم على أم درمان في عام 2008.

وطلب أحمد النجيض مسؤول أمانة التدريب والتأهيل في حركة العدل والمساواة بقيادة بخيت دبجو من رئيس الجهورية التدخل للإفراج عن محكومة الحركة.

وقال النجيض لـ "سودان تربيون"، الإثنين، إن للحركة 10 أسرى لم يشملهم قرار العفو الرئاسي الصادر في مارس الماضي "بالرغم من أن الحركة موقعة على اتفاق الدوحة الخاص بسلام دارفور".

وأكد أن ذلك يضع الحوار الوطني على المحك ويمثل تنازلا عن مخرجاته التي أوصت باطلاق سراح الأسرى والمحكومين، كما أنه ينطوي على عدم تنفيذ لاتفاق الدوحة وإيفاء بوعود بذلت للإفراج عنهم.

ووقعت الحركة على اتفاقية سلام مع الحكومة السودانية في اطار وثيقة الدوحة للسلام في أبريل 2013، وتأخر تطبيق الاتفاقية سبعة أشهر نتيجة لاغتيال رئيسها الأول محمد بشر في معارك مع حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل ابراهيم.

وبحسب النجيض فإن السلطات قدمت مبررات غير مقنعة للحركة تتعلق بإدانات للمحكومين تتعلق بالحق الخاص، وقال "طلبنا منهم احضار الأشخاص أصحاب الحق الخاص.. هؤلاء المحكومين تم أسرهم خلال معارك مع الحكومة في 2010 ولا توجد أدلة ضدهم".

وأشار إلى أسرى آخرين تابعين لحركات أخرى ما زالوا قابعين في السجون السودانية.

وأوضح أن أسرى حركة دبجو العشرة في سجن كوبر الاتحادي بالخرطوم بحري، فضلا عن جزء منهم تم نقله من سجن الفاشر لكوبر ومنه إلى سجن الهدى شمالي أمدرمان.