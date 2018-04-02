حركة عبد الواحد تؤكد استمرار المعارك مع قوات الحكومة بدارفور

الخرطوم 2 أبريل 2018 ـ قالت حركة/ جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور، إن مناطق بجبل مرة في دارفور ما زالت تشهد مواجهات مع القوات الحكومية، وأقرت بسقوط احد قادتها في معارك دارت رحاها يومي الجمعة والسبت الماضيين.

قصف حكومي على جبل مرة في دارفور - أرشيف

وأفادت الحركة الرافضة للحوار مع الحكومة في 23 مارس الماضي أنها تخوض معارك مع قوات حكومية في جبل مرة، لكن مصادر حكومية بدارفور تقول إنها تتعامل مع نهابين.

ولم يصدر عن الجيش السوداني ما يفيد بوقوع هذه العمليات العسكرية في منطقة جبل مرة.

وقال بيان للمتحدث باسم حركة تحرير السودان محمد عبد الرحمن الناير، إن قوات الحركة ما زالت تواجه قوات حكومية تساندها عناصر قبلية في معارك دارت يومي 30 و31 مارس بمناطق "سواني وروكونة" شرق جبل مرة.

وبحسب البيان الذي تلقته "سودان تربيون" يوم الإثنين، فإن الحركة فقدت خلال هذه المعارك أربعة قتلى من بينهم القائد "سبجا".

وذكر أن جيش الحركة استطاع "دحر" القوات الحكومية وتكبيدها خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات قبل أن يجبرها على الإنسحاب.

واتهم بيان الحركة قوات الحكومة بحرق قرى وممتلكات للأهالي العزل "بغرض التهجير القسري وسياسة الأرض المحروقة والتغيير الديمغرافي"، وزاد "احرقت وهجرت عشرات القرى ولجأ الآلاف من المدنيين إلى الكهوف والوديان بجبل مرة في وضع إنساني كارثي في ظل إنعدام الغذاء والدواء والمأوى".

وأعلن الجيش السوداني في أبريل 2016 خلو إقليم دارفور من التمرد، عدا جيوب صغيرة في أعلى جبل مرة.

ويمتد جبل مرة بين ولايات شمال ووسط وجنوب دارفور في مساحة 12800 كلم مربع، ويتمتع بمناخ معتدل ومصادر مياه غنية طوال العام.