حركة عبد الواحد تطلق نداء لإغاثة آلاف المدنيين في جبل مرة

الخرطوم 11 أبريل 2018- أطلقت حركة تحرير السودان بزعامة عبد الواحد نور، الأربعاء نداء لإغاثة آلاف المدنيين في منطقة جبل مرة قالت انهم تعرضوا للتشريد على يد قوات الحكومة السودانية.
- قصف حكومي على جبل مرة في دارفور - أرشيف
وأفادت الحركة في بيان لمتحدثها محمد الناير إن الآلاف من المواطنين الذين أحرقت قراهم بيد مليشيات النظام في جبل مرة باتوا مشردين في الكهوف والوديان " دون غذاء أو دواء أو مسكن وفي ظروف إنسانية حرجة جدا بعد أن أفلتوا من رصاص مليشيات النظام".
وشهدت منطقة جنوب وشرق جبل مرة مؤخرا عمليات عسكرية بين قوات الحكومة وحركة تحرير السودان جناح عبد الواحد ادت الي نزوح العشرات من المواطنين، الامر الذي نفته الحكومة السودانية وقالت انها تلاحق متفلتين.
وقال البيان "إن أهالي مناطق فينا وسواني وغربال وبحر كرو وغيرها من المناطق التي أحرقتها مليشيات النظام بشرق وجنوب جبل مرة يحتاجون إلي تدخل دولي وإنساني عاجل لإنقاذهم من شبح المجاعة بعد أن فقدوا كل ممتلكاتهم بفعل قوات النظام".
ورأت الحركة إن صمت المجتمع الإقليمي والدولي جراء هذه الكارثة يمثل "وصمة عار في جبين الإنسانية".
وناشدت السودانيين الخيرين والقوي الحية وكل الأحرار حول العالم والمنظمات الإنسانية بضرورة التحرك العاجل لإنقاذ أرواح المواطنين الأبرياء الذين يهددهم الجوع والمرض.
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