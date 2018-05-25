حركة عبد الواحد تعلن خوض معركة مع قوات للحكومة بجبل مرة

الخرطوم 25 مايو 2018 ـ قالت حركة/ جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور إن قواتها خاضت معركة استمرت على مدى يومين مع الجيش الحكومي بمحور "كارا قوبو" جنوب جبل مرة الممتد بين ثلاث من ولايات دارفور.

صورة حديثة لأسرة نازحة من جبل مرة بعد معارك القوات الحكومية وحركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد

ومنذ الشهر الماضي تنشط عمليات عسكرية بين القوات الحكومية ومتمردي حركة تحرير السودان في عدة محاور بأعلى جبل مرة.

واتهمت الحركة في بيان تلقته "سودان تربيون"، الجيش الحكومي والقوات الموالية له بالهجوم على مواقع حركة/ جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد بمحور جنوب جبل مرة تحديدا مناطق "كارا قوبو".

وأفاد البيان أن المعركة استمرت 18 ساعة من الساعة 08:00 صباح الأربعاء الى 01:00 فجر الخميس، ثم احتدمت معركة أخرى استمرت 6 ساعات نهار الخميس.

وزعم ان القوات الحكومية تلقت "هزيمة تاريخية" من قوات الحركة وفقدت خلال المعركة عددا من الضباط.

ولم يصدر عن الجيش السوداني ما ينفي أو يؤكد تلك الأنباء. لكن مسؤولون حكوميون أفادوا في وقت سابق بأن الجيش يتعامل مع نهابين وقطاع طرق في المنطقة الجبلية الوعرة.

وأشارت حركة عبد الواحد أن قوات الحكومة استخدمت في هجومها 82 سيارة دفع رباعي مسلحة وقاذفات أرضية، إلى جانب طائرة "انتنوف" ومروحية حربية هبطت بمنطة "كارا".

وأعلن الجيش السوداني في أبريل 2016 خلو إقليم دارفور من التمرد، عدا جيوب صغيرة في أعلى جبل مرة تتبع لحركة تحرير السودان يقيادة عبد الواحد، يجري التعامل معها.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قد أشار في تقرير قدمه أمام مجلس الأمن الدولي في يناير الماضي، إلى تراجع أنشطة الجماعات المسلحة في الإقليم باستثناء أنشطة "لصوصية" لبقايا حركة عبد الواحد في جبل مرة.

ويمتد جبل مرة بين ولايات شمال ووسط وجنوب دارفور في مساحة 12800 كلم مربع، وهو مجموعة قمم بركانية بارتفاع 3000 متر فوق مستوى البحر ويتمتع بمناخ معتدل ومصادر مياه غنية طوال العام.