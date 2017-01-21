حركة مسلحة بدارفور تتوجه للدوحة للتوقيع علي اتفاق السلام

الخرطوم 21 يناير 2017- أعلنت حركة تحرير السودان/ الثورة الثانية برئاسة أبو القاسم إمام عن توجه وفدها إلى العاصمة القطرية الدوحة الأحد، للتوقيع على اتفاقية السلام مع الحكومة السودانية على أساس وثيقة الدوحة للسلام .

إتفاقية الدوحة

وأوضحت أن وفد الحركة المتوجه إلى الدوحة برئاسة ابوالقاسم امام، وبدعوة من نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء القطري أحمد بن عبدالله آل محمود للتوقيع على اتفاقية السلام والبرتوكول الخاص بالحركة .

وقالت في تعميم تلقته "سودان تربيون" السبت،"إن التوقيع سيكون علي أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور بعد سلسلة لقاءات بدأت بأنجمينا، وفي اماكن اخرى، أثمرت بموافقة الحركة المشاركة في الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس السوداني.

وأضافت " التزمنا مراحلها اللاحقة وساهمنا برؤية الحركة حول المحاور الستة وأكملناها بحضورنا الجلسة الختامية واستلامنا التوصيات والمخرجات"،وزادت" هذا ما دفعنا للاستمرار في اللقاءات والترتيب للذهاب الي الدوحة والتوقيع علي الاتفاق توسيعا لمظلة السلام"

وأردفت "وضخ روح جديدة للوثيقة وتسليط الضوء علي بنود الاتفاقية بالتركيز علي مجالات الامن والتنمية والوضع الانساني والنازحين واللاجئين وحقوقهم ومشروعات التنمية الكبري في دارفور والمشاركة السياسية العادلة و الصلح الاجتماعي"

وأشارت أن الاتفاق يجيء والسودان مقبل علي عهد الوفاق الوطني غير مستثني لأحد، وذلك بعد رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان، وأشادت بمجهودات لجنة الحوار من طرف حكومة السودان والدول الصديقة التي ساندت الشعب السوداني.

وجرى توقيع اتفاق الدوحة في 14 يوليو 2011 بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة بقيادة التجاني سيسي، لكن الحركات الرئيسية في الإقليم لم تلتحق حتى الآن بهذه الاتفاقية.

وانهارت جولة التفاوض التي رعتها الآلية الافريقية رفيعة المستوى بين الحكومة واثنين من الحركات المتمردة في إقليم دارفور"حركة تحرير السودان/ فصيل مناوي وحركة العدل والمساواة السودانية، فيما رفضت حركة تحرير السودان/ فصيل عبد الواحد الانضمام للمفاوضات.

وانشق إمام في 2007 عن حركة "تحرير السودان" بزعامة عبد الواحد نور، ليوقع اتفاق سلام مع الحكومة السودانية برعاية ليبية في طرابلس، لكنه عاد للتمرد في 2010 متهما الحكومة بـ"التنصل" من الاتفاق.