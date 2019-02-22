حركة مسلحة بدارفور تطلق نداء استغاثة بعد تفشي أمراض في جبل مرة

الخرطوم 22 فبراير 2019- أطلقت حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد نور نداء للوكالات الدولية للتدخل العاجل لمحاصرة تفشي أمراض عديدة في المناق الخاضعة لسيطرتها بمنطقة جبل مرة.

مساعدات يوناميد والأمم المتحدة لمتضرري الإنهيارات الطينية بشرق جبل مرة ـ سبتمبر 2018

وقال المتحدث باسم الحركة عبد الرحمن الناير في بيان تلقته (سودان تربيون) إن المناطق الواقعة تحت قبضة الحركة تعاني من تفشي أمراض تشمل الالتهابات الرئوية والإسهالات والحصبة والرمد ما أدى لحدوث وفيات وسط الأطفال، وتكرر حالات الإجهاض وسط النساء الحوامل بصورة غير مسبوقة.

وأضاف "نناشد الأمم المتحدة والمنظمات الوطنية والإقليمية والدولية وكافة الناشطين والحقوقيين وأحرار العالم بضرورة التحرك العاجل لإغاثة هؤلاء المدنيين وإيصال الدواء لهم بأسرع ما يكون قبل أن يستفحل الأمر ويخرج عن السيطرة ويصبح كارثة إنسانية لا يجدي معها بيانات الشجب والإدانة والتضامن".

وأكد المتحدث تعاون الحركة التام مع كل المنظمات الإنسانية التي ليس لديها ارتباط بنظام الخرطوم.

وتابع " لم يتم معرفة الأسباب وراء انتشار هذه الأمراض، وهي في ازدياد وانتشار واسع في عدد من القرى والمناطق ويخشى أن تتحول إلى وباء يقضي على المدنيين".

ولفت الناير الى أن السلطات الحكومية طردت في وقت سابق المنظمات الإنسانية التي كانت تقدم خدماتها في المنطقة كما انه يمنع فريق بعثة (يوناميد) وأي منظمة إنسانية من الوصول إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الحركة.

وأردف "سوف تلتزم الحركة بتسهيل وصول كافة المساعدات للمحتاجين في المناطق المنكوبة".