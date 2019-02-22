 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الجمعة 22 شباط (فبراير) 2019

حركة مسلحة بدارفور تطلق نداء استغاثة بعد تفشي أمراض في جبل مرة

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 22 فبراير 2019- أطلقت حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد نور نداء للوكالات الدولية للتدخل العاجل لمحاصرة تفشي أمراض عديدة في المناق الخاضعة لسيطرتها بمنطقة جبل مرة.

JPEG - 220.3 كيلوبايت
مساعدات يوناميد والأمم المتحدة لمتضرري الإنهيارات الطينية بشرق جبل مرة ـ سبتمبر 2018

وقال المتحدث باسم الحركة عبد الرحمن الناير في بيان تلقته (سودان تربيون) إن المناطق الواقعة تحت قبضة الحركة تعاني من تفشي أمراض تشمل الالتهابات الرئوية والإسهالات والحصبة والرمد ما أدى لحدوث وفيات وسط الأطفال، وتكرر حالات الإجهاض وسط النساء الحوامل بصورة غير مسبوقة.

وأضاف "نناشد الأمم المتحدة والمنظمات الوطنية والإقليمية والدولية وكافة الناشطين والحقوقيين وأحرار العالم بضرورة التحرك العاجل لإغاثة هؤلاء المدنيين وإيصال الدواء لهم بأسرع ما يكون قبل أن يستفحل الأمر ويخرج عن السيطرة ويصبح كارثة إنسانية لا يجدي معها بيانات الشجب والإدانة والتضامن".

وأكد المتحدث تعاون الحركة التام مع كل المنظمات الإنسانية التي ليس لديها ارتباط بنظام الخرطوم.

وتابع " لم يتم معرفة الأسباب وراء انتشار هذه الأمراض، وهي في ازدياد وانتشار واسع في عدد من القرى والمناطق ويخشى أن تتحول إلى وباء يقضي على المدنيين".

ولفت الناير الى أن السلطات الحكومية طردت في وقت سابق المنظمات الإنسانية التي كانت تقدم خدماتها في المنطقة كما انه يمنع فريق بعثة (يوناميد) وأي منظمة إنسانية من الوصول إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الحركة.

وأردف "سوف تلتزم الحركة بتسهيل وصول كافة المساعدات للمحتاجين في المناطق المنكوبة".



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

انتفاضة الشاب وتحديات الانتقال والتحول الديمقراطي: أسئلة تبحث عن إجابات! 2019-02-20 16:01:32 الواثق كمير Kameir@yahoo.com مقدمة أعددت هذه الورقة أصلا لتقديمها في اللقاء التفاكري الثالث الذي ينظمة المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات (الدوحة، 16-17 فبراير 2019)، الذي حالت ظروف طارئة دون المشاركة فيه. يعد هذا (...)

جيوش صلاح قوش و الحراك الجماهيري في السودان (5 - 10) 2019-02-20 15:50:06 بقلم : عبدالعزيز النور oudingdung0214@gmail.com قَتل المواطن أبوبكر عثمان يوسف (62 عاما) إختناقا بالغاز المسيل للدموع و إصابة آخر (تاجر شاب) بطلق ناري في الرأس من قبل الأجهزة الأمنية في موكب اليوم و الذي أطلق عليه (...)

والثورة حب ايضا 2019-02-18 17:18:27 بقلم : محمد عتيق ‏من الخارج يسمع انين إنسان مع صرخات مكتومة.. وفي الداخل يأتيه الحارس ليعطيه صحن فول بائس أو بغرض اقتياده لجولة تعذيب ليلية، يأتيه واضعاً في وجهه قناعاً يختبئ من ورائه.. وعندما يتم إطلاق سراحه ويسأله (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2019 SudanTribune - All rights reserved.