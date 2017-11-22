 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأربعاء 22 تشرين الثاني (نوفمبر) 2017

حركة مسلحة تتهم حكومة الخرطوم بالتخطيط لتغيير التركيبة الديموغرافية في دارفور

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 22 نوفمبر 2017- اتهمت حركة وجيش تحرير السودان ـ المجلس الانتقالي، النظام الحاكم بتدشين سياسات تغيير التركيبة الديمغرافية في دارفور من خلال دمج مخيمات النازحين في المدن وافساح المجال للمستجلبن لإكمال عملية تغيير الخارطة السكانية في مناطقهم الأصلية.

JPEG - 35.9 كيلوبايت
صورة جوية قبل الحريق لمعسكر (سلك) للنازحين بكورما في شمال دارفور (سودان تربيون)

وقال رئيس الحركة، الهادي ادريس يحيى، في خطابه خلال حملة مناصرة ودعم الأسرى، الأربعاء، إن النظام ماض في سياسة إعادة تخطيط مخيمات النازحين لخلق مدن هامشية في أطراف المدن الحالية وترك مناطقهم الأصلية للمستوطنين الجدد.

وأضاف "تجدد الحركة إدانتها باغلظ العبارات لسياسات النظام الرامية إلى التغيير الديمغرافي في دارفور والمناطق الأخرى من خلال دمج هذه المخيمات في المدن وافساح المجال للمستجلبين لإكمال عملية تغيير الخارطة السكانية في هذه المناطق".

وأوضح أن اقتحام مليشيات النظام لمخيمات النازحين وإرهابهم بصورة مستمرة هي أحد التكتيكات لتفكيك وإعادة تخطيط المخيمات.

وتعهد بمقاومة السياسات التي وصفها بالعنصرية والعمل على خلق الأجواء المناسبة لعودتهم إلى ديارهم والعمل على دعمهم لمعاودة نشاطهم الحياتي.

ودعا يحيى إلى إنشاء جبهة مقاومة وطنية موحدة تضم تحالفات القوى المعنية بالتغيير، مطالباً القوى بأن تتفق حول برنامج حد أدنى ومن ثم تشكيل وحدات المقاومة الوطنية كل فى مكان على امتداد السودان.

كما دعا الدول النافدة في النظام العالمي وعلى رأسها الولايات المتحدة للوقوف مع الشعب السوداني في مقاومته المشروعة ضد النظام المتهاوي بدلا من محاولة إنقاذه برفع العقوبات المفروضة عليه.

وناشد رئيس الحركة المسلحة المنظمات الحقوقية والعدلية خاصة الصليب الأحمر للضغط على النظام بغرض السماح للأسرى بالتمتع بحقوقهم المكفولة لهم وفق المعاهدات والقوانين الدولية.

وأسرت القوات الحكومية قائد المجلس الانتقالي، نمر عبد الرحمن، في مايو الماضي، عقب معارك طاحنة بين الطرفين في ولايتي شرق وشمال دارفور، قتل خلالها رئيس هيئة أركان جيش الحركة، محمد عبد السلام طرادة.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

مشاركة المرأة في عملية صنع القرار وأحلال السلم 2017-11-21 08:30:54 بقلم : زينب كباشي عيسى حان الوقت للإعتراف بقوة دور النساء في العملية السلمية، وفي صياغة مستقبل الدول بعد توقف النزاعات والحروب. ان تسلط المجتمع الرجولي يلعب دورا في أضعاف دور المرأة في هذه المجتمعات مما يؤدي لانعدام وجود (...)

سؤال تقرير المصير في واقع الدولة السودانية (2) 2017-11-20 13:19:18 الدولة المدنية العلمانية كتبت : سلمى التجاني قالت لي ( خالتي مريم) بعد أن غادر أحد الزملاء جلستنا تحت شجرة صحيفة الأسبوع ( الزول دا ما تشوفي لونو الاحمر دا ، قلبو طيب والله ) ، وخالتي مريم سيدة صارمة القسمات ، كأن (...)

نزاعات الحدود والعمالة للأجنبي 2017-11-19 15:52:26 كتب: مصطفى عبد العزيز البطل mustafabatal@msn.com أتفهم تماما حالة الحماسة والاندفاع، والهياج احيانا، التي تنتاب بعض السوادنة في أمر تبعية حلايب والنزاع القائم بشأنها مع الشقيقة مصر . لكن الحقيقة النجلاء تبقى وهي أن (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2017 SudanTribune - All rights reserved.