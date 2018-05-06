حركة مسلحة تدعو لتشكيل غرفة لإدارة عمل المعارضة

الخرطوم 6 مايو 2018- دعت حركة تحرير السودان -المجلس الانتقالي، القوى السياسية إلى تشكيل غرفة طوارئ موحدة للتنسيق والعمل المشترك، بجانب إعلان خطة واضحة لإدارة فترة انتقالية ببرامج تفضي الى تحقيق السلام وتأسيس دستور دائم.

وقالت الحركة في بيان ممهور بتوقيع رئيسها، الهادي إدريس يحيى، إن الحكومة تعمل على تحضيرات أمنية واسعة من خلال حشد أعداد ضخمة من قوات "الدعم السريع" استعدادا لمواجهة أي حراك شعبي جماهيري ضدها.

ودعا البيان الذي تلقته (سودان تربيون) القوى السياسية المدنية والمسلحة لضرورة توحيد صفها بالاتفاق على برنامج الحد الأدنى لمواجهة الوضع الراهن.

وقال إن توحيد الصف من خلال تكوين غرفة طوارئ موحدة لتنسيق جهود القوى المختلفة والعمل على إسقاط النظام ومنع جرائم الإبادة المرتقبة بفعل مليشياته المحتشدة والحؤول دون الفوضى الحتمية.

واضاف "يجب أن يشمل العمل جميع القوى السودانية والجهود الرامية إلى إسقاط النظام، كما يجب مخاطبة القوات العسكرية المتواجدة بواسطة هذه الآلية وضمها إلى قوى المقاومة بما يسرع إسقاط النظام".

وطالب يحي بإعلان خطة واضحة لإدارة فترة انتقالية تتخللها برامج تؤدي إلى السلام النهائي بينها تأسيس دستور دائم يعالج جميع الاختلالات القائمة ويساهم في بناء دولة القانون والحياة الكريمة والأمن والاستقرار.

وأوضح أن الحكومة تتعاطى بنوع من اللامبالاة حيال الأزمة الراهنة وتحاول صرف الناس عن القضية الأساسية بمسائل انصرافيه.

واعتبر رئيس الحركة الحديث عن حرب اليمن وسحب القوات السودانية المشاركة فيها جزء من محاولات صرف الأنظار عن الأزمة التي تعانيها البلاد.