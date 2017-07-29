حركة مسلحة ترفض دعوة البشير للمشاركة في الدستور

الخرطوم 29 يوليو 2017- رفضت حركة تجمع قوى تحرير السودان، دعوة الرئيس السوداني، عمر البشير، لكتابة دستور دائم لبلاد، ورهنت الخطوة بتحقيق السلام الشامل.

الرئيس عمر البشير

وكان البشير دعا في وقت سابق، القوى السياسية للمشاركة في كتابة دستور جديد توطئة لطرحه على البرلمان وإجازته، وترك الباب مفتوحاً امام إجازته من البرلمان الحالي، مشيراً إلى أنه يمثل بداية لمرحلة جديدة من الحوار الوطني.

وقال المتحدث الرسمي باسم حركة تجمع قوى تحرير السودان، صلاح حامد الولي، لـ (سودان تربيون) السبت، إن الحركة ترفض دعوة البشير لكتابة الدستور، وأضاف" البشير هارب من العدالة الدولية ولا يحترم القوانين ولا الدستور".

وأضاف "هو إنتهك كل المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بكرامة وحياة الإنسان وهي تمثل الأساس الذي تبنى عليها الدساتير".

وأفاد الولي أن كتابة دستور دائم للبلاد يحتاج لمستلزمات لا بد منهاـ على رأسها وجود سلام عادل شامل للبلاد، وتقديم المجرمين للعدالة على رأسهم البشير، وعودة كل النازحيين واللاجئين والمهاجرين إلى بلدهم ليشاركوا في كتابة الدستور.

ودعا القوى السياسية المعارضة ومنظمات المجتمع المدني لرفض دعوة الرئيس السوداني ، وتابع "اذا لم يجتمعوا كل السودانيين فلن يعبر الدستور عن الإرادة الحقيقية لكل السودانيين".