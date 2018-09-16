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حركة مسلحة تشكو لمجلس حقوق الانسان انتهاكات الخرطوم ضد أسرى الحرب

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الخرطوم 16سبتمبر 2018- شكت حركة تحرير السودان – المجلس الانتقالي، من تزايد انتهاكات الحكومة السودانية لحقوق الانسان، وبعثت خطابا لمجلس حقوق الانسان المنعقد حاليا في جنيف يتضمن سردا لسلسلة من الخروقات واتهامات للخرطوم بتعمد قتل أسرى الحركة وهضم حقوقهم في الرعاية الصحية.

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نمر عبد الرحمن رئيس المجلس الانتقالي لحركة تحرير السودان قبل أسره

وقالت الحركة في خطابها الذي أرسل الى (سودان تربيون) السبت ممهورا بتوقيع رئيسها الهادي ادريس إن الحكومة السودانية تعمل على قتل الأسرى " بدم بارد".

وأضافت " حتى بداية سبتمبر الجاري قتل على الأقل خمسة من رفاقنا الأسرى لدى النظام إما بواسطة التعذيب والتجويع أو من خلال الإهمال الصحي والحرمان من العلاج مع منع منظمة الصليب الأحمر الدولي والمنظمات الحقوقية الأخرى المهتمة بقضايا الأسرى وحقوق الإنسان، من الوقوف على أوضاعهم".

وأشار الخطاب الى أن بقية الأسرى يواجهون ظروفا صحية قاسية مع الحرمان المستمر، وتابع " هذا ما نعتبره تنفيذ لأحكام إعدام غير معلنة ضدهم من خلال الموت العسير (الموت تحت التعذيب)".

وكشفت الحركة عن وجود ما لا يقل عن 300 أسير لدى السلطات السودانية التي تعرضهم لإذلال مستمر من خلال عرضهم على محاكم صورية " في انتهاك صريح لكل أعراف قضايا الحرب والأسر ومخالفة معاهدة جنيفا للأسرى بغرض ابتزاز الأسرى وأسرهم لتحقيق مكاسب سياسية.

وأضافت " حتى الآن يوجد أكثر من 300 أسير في زنازين وسجون النظام جراء المعارك التي خاضتها قوى الثورة خلال السبع سنوات الماضية آخرها معركة الكرامة بقيادة قوات حركة تحرير السودان (المجلس الانتقالي ومناوى) في شهر مايو من العام الماضي".

وطالبت الحركة مجلس حقوق الإنسان ولجنة الصليب الأحمر الدولي والمنظمات الحقوقية المعنية بحماية الأسرى ضرورة الوصول ل لكافة السجون السودانية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لجميع الأسرى، وفصلهم عن المتهمين في قضايا جنائية.

كما دعت لوقف التعدي على النشطاء السياسيين والحقوقيين وتوقيفهم التعسفي وحجزهم غير المبرر ومنع السياسيين من السفر ومصادرة وثائق السفر الخاصة بهم.

وأردفت " يجب أن يكون أولى اهتمامات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حماية هؤلاء وإلا سيكون الحديث عن الحرية والديمقراطية في السودان مجرد مفردات يتم استهلاكها بغرض التضليل ".

ونددت الحركة بأوضاع النازحين في معسكرات اللاجئين بدافور، وأشارت الى أن التقارير الرسمية للبعثة الأممية الإفريقية في دارفور (اليوناميد) كافية لتحريك العالم بأسره وليس مجلس حقوق الإنسان فحسب "لو احتوت على حقيقة الأوضاع والظروف التي يعيشها النازحون داخل المعسكرات لأكثر من عشرة أعوام وعدم خروج البعض منها طوال هذه المدة بسبب الترويع والصدمة النفسية وانعدام الأمن والتعدي الدائم عليهم بواسطة المليشيات الحكومية، وهو ما يعطي شرعية وصفها بأنها سجون مفتوحة".



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