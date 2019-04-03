 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأربعاء 3 نيسان (أبريل) 2019

حركة مشار: الأولوية للترتيبات الأمنية قبل تشكيل الحكومة

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

جوبا 3 أبريل 2019- قالت الحركة الشعبية لتحرير السودان المعارضة بقيادة رياك مشار إنه ينبغي إعطاء الأولوية لتشكيل الجيش الموحد قبل تشكيل الحكومة الانتقالية، ودعت هيئة الإيقاد ودول ترويكا إلى دعم الخطوة.

JPEG - 27.8 كيلوبايت
سلفا ومشار وقعا اتفاقية سلام تواجه تحديات كبيرة

وأكد نائب رئيس اللجنة الوطنية للإعلام والعلاقات العامة في الحركة ماناوا بيتر جاتكوث إحباط حركته من تنفيذ اتفاقية السلام، وأضاف "نعتقد أن تنفيذ الترتيبات الأمنية أهم من تشكيل حكومة الوحدة الوطنية لجمهورية جنوب السودان".

وأشار جاتكوث إلى أن قوة الحماية الرئاسية البالغ قوامها 700 فرد، والتي اتفقت عليها الأطراف مارس الماضي على نشرها في العاصمة، لم تنشأ بعد، منوهاً إلى أن الطرفين اتفقا على حظر وجود ميليشيات مسلحة في العاصمة " لكن من الواضح أنه لا توجد علامة على انسحابها من جوبا".

وزاد "فكرتنا بسيطة أننا نريد جيشًا وطنيًا بقيادة الرئيس سلفا كير مكلفًا بحماية الدولة والدستور، لكن هناك بعض الدوائر التي لا تريد أن ترى هذا يحدث، إنهم معادون لعملية السلام ".
قالت مجموعة الأزمات الدولية في تقرير صدر في 13 مارس، إن زعيم الحركة مشار تحدث عن الحاجة إلى تنفيذ الترتيبات الأمنية وترسيم حدود الدولة أولاً قبل تشكيل الحكومة.

عودة مشار

وقال مسؤول الحركة إن عودة القائد مشار إلى جوبا غير مؤكدة في ظل الظروف الحالية، مضيفاً أن الوضع لا يقتصر على الترتيبات الأمنية ولكن أيضًا على انعدام الحريات وحرية التعبير وحقوق الإنسان والخدمات الأساسية مثل الأمن والتعليم والخدمات الصحية، بالإضافة إلى غياب حكم القانون في جنوب السودان، قائلاً إن الدولة تدار من خلال العلاقات الشخصية والقبلية.

وفقًا لجاتكوث تتطلب عملية تنفيذ السلام حريات وإعلامًا حرًا، معبراً عن أسفه لوجود أحزاب ليس لديها "نوايا حسنة"، وزاد "جنوب السودان يمر بمنعطف حرج يتطلب من جميع الزعماء السياسيين رفع مستوى المسؤولية المطلوبة".

ودعا مسؤول الحركة دول الترويكا إلى دعم عملية التنفيذ ومتابعتها عن كثب هذه الأيام، وأردف "يعتبر المجتمع الدولي ودول الترويكا أن تنفيذ اتفاقية السلام مسألة داخلية بين الحكومة وأحزاب المعارضة الموقعة..لكن في الواقع، يجب عليهم التحرك لضمان تنفيذه".

وأضاف ماناوا أنه يتعين على بلدان الترويكا أن تدعم مالياً تنفيذ عملية السلام لضمان تطبيقها، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن دول الإيقاد أدارت ظهرها الآن على عملية التنفيذ لأن كل دولة لديها قضاياها الداخلية، "لكن لا يجب أن ينسوا أن الوضع في جنوب السودان له تأثير مباشر على وضعهم الأمني والاقتصادي، لذا عليهم التحرك لضمان تنفيذها".



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

فوزي بشرى يصطاد فيصل محمد صالح: نار البشير ولا جنة الأمير (2-2)!! 2019-04-02 23:28:59 شوقي إبراهيم عثمان هل قطر دولة إخوانية؟ وما هي علاقة قطر بالإخوان المسلمين؟ كيف تم إلصاق ماركة “الإخوان المسلمين” على دولة قطر؟ وما الذي يربط قطر بتركيا في علاقة حميمية؟ وتنطبق نفس الأسئلة على تركيا إردوغان، ونجزم أن (...)

الانتفاضة والتساؤلات 2019-04-01 17:23:12 بقلم : محمد عتيق يتساءل الناس ويتهامسون ، البعض إشفاقاً والبعض الآخر شماتةً ، أن انتفاضة الشعب السوداني لا زالت ضعيفة ومحصورة في بعض الشباب ، بينما الكبار وأغلب الشباب عازفون أو في أحسن الأحوال متفرجون ، مشيرين الي (...)

الحرية أُنثى .. والثورة أيضاً أُنثى 2019-03-31 17:50:28 بقلم : ‎عمر الدقير يُعْتَبَر الشاعر الفرنسي لويس أراغون من شعراء المقاومة بامتياز خصوصاً أثناء الإحتلال النازي لوطنه، وفي هذا السياق قال: "إنّ أية قصة حب تجمع بين رجلٍ وامرأة هي أكبر مُحَرِّضٍ للدفاع عن الوطن"، ووصف (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2019 SudanTribune - All rights reserved.