حركة مشار تتعهد بالمشاركة في منتدى تنشيط السلام

جوبا 16 ديسمبر 2017- أكد نائب زعيم حركة التمرد الرئيسية في جنوب السودان برئاسة رياك مشار ان مجموعته ستشارك في منتدى تنشيط اتفاق السلام من اجل انهاء الحرب المستمرة منذ اربعة اعوام وبناء السلام وتمهيد الاستقرار بالبلاد.
- رياك مشار أثناء مقابلة مع (رويترز) في يوليو من العام 2014 بأديس أبابا
ومن المقرر أن يبدأ المنتدى رفيع المستوى الذي تعقده الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيقاد) في أديس أبابا في 18 ديسمبر.
وقال نائب مشار هنري ديلا اودوار في تصريحات لـ (سودان تربيون) الجمعة ان مجموعته ستشارك في منتدى التنشيط بدون شروط مسبقة لأنها ترغب في وقف الحرب وعودة السلام والاستقرار الى البلاد في أقرب وقت ممكن.
وأردف "سنشارك في منتدى التنشيط بقلوب مفتوحة مع التركيز على أفضل السبل لإنهاء الصراع. هذه رسالتنا لشعب جنوب السودان والمنطقة والمجتمع الدولي. يجب على الحكومة، وخاصة الرئيس سلفا كير، أن يشارك في المنتدى بحسن نية، ولا يجب أن تكون لديه تحفظات كما فعل من قبل، يجب ان يظهر بوضوح استعداده لوقف هذه الحرب حتى يعود السلام الى البلاد ".
كما دعا مسؤول التمرد الى الافراج عن زعيمه مما وصفه بالاحتجاز الإجباري في جنوب افريقيا حتى يتمكن من المشاركة في العملية، وأضاف "ان الافراج عن الدكتور رياك مشار مهم جدا. وهو محتجز في جنوب أفريقيا كما تعلمون بصورة غير قانونية. اننا ندعو المجتمع الدولي الى دعوة من يقف وراء هذا العمل الى وقفه والسماح له بالتحرك بحرية ".
ووصف مسؤول المعارضة رئيسه مشار بانه رجل سلام ومصالحة، وزاد "رئيسنا الدكتور مشار هو شخص محب للسلام. إنه ليس كما يعتقد الناس، أنه يسعى إلى إيجاد حل دائم للأسباب الجذرية للحرب الحالية. وإذا وافق الناس على العمل معه ووفقا لاتفاق السلام فان البلاد كانت ستكون في سلام تام الان ".
وأعرب كذلك عن أسفه بشأن التطورات السياسية التي أخذت طريق الحرب والدمار في الدولة الوليدة.
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